El Algeciras clama 'vendetta'

El Algeciras Club de Fútbol prepara la visita del domingo al Sevilla C (17:00) con cierto aire de vendetta. Los albirrojos, además de defender su posición de privilegio, tienen muy presente la derrota que el filial les infligió en el Nuevo Mirador, la primera de la temporada de un equipo que marchaba invicto y triunfante. Tras ese revés, los de José Antonio Asián sufrieron a la semana siguiente en Arcos un auténtico rapapolvo que sembró las primeras dudas.

El vestuario algecirista no olvida y el entrenador ha aprovechado el doble palo de la primera vuelta para motivar a sus jugadores antes de este tramo tan señalado. "Esta vez no vamos a perder los dos, lo digo de antemano", asevera Asián con rotundidad.

El segundo filial sevillista, un coco para los del Nuevo Mirador en los últimos años

El Algeciras afronta un partido siempre espinoso ante un Sevilla C con el que no suele tener buenos recuerdos. El filial del club de Nervión es especialista en amargar el día como lo hizo el pasado 29 de octubre. Los de Asián llegaron a la undécima jornada sin conocer la derrota, en lo más alto del grupo X de Tercera y con cuatro puntos de renta sobre el segundo, el Cádiz B. Los sevillistas asaltaron el estadio de La Menacha (1-2), como habían hecho el año anterior, y truncaron la racha. "Ese partido nos dejó un poco tocados. No nos merecimos perder, esa espinita la tenemos clavada y nos va a servir como revulsivo", sostiene Asián.

La revancha se presenta ahora en la 30ª jornada con los albirrojos en la tercera plaza y ocho puntos más que el Sevilla C, séptimo y sin margen de error si no quiere descolgarse del vagón de cabeza. El Algeciras tiene en su mano quitarse la espinita y distanciar de manera definitiva a uno de sus contrincantes.

El duelo que se disputará en el campo cuatro (césped natural) de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros supone una prueba de fuego para una plantilla que lleva dos derrotas seguidas a domicilio y que no gana fuera desde que lo hizo en Alcalá el 28 de enero.

El Algeciras asume que necesita vencer lejos del Nuevo Mirador también para sostener el ritmo impuesto por el Ceuta y el Sanluqueño, al tiempo que mantiene a raya a los que pujan por colarse entre los cuatro primeros.

Asián reconoce que en la primera vuelta el saldo y las sensaciones ante Sevilla C y Arcos "fueron nefastos" y confía en que ahora sirvan "para catapultar" a su equipo de una vez por todas hacia el primer gran objetivo: estar en la pelea por el ascenso.