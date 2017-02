"El Algeciras pasó un bache pero va a competir por el primer puesto"

Alberto Vázquez, el entrenador del Club Deportivo Guadalcacín, está convencido de que su rival del domingo, el Algeciras CF, "va a competir por el primer puesto" después de haber pasado "un bache, algo normal y que deben pasar todos los equipos del grupo", opinó el jerezano.

Vázquez entiende que los albirrojos no han estado "tan fuertes" desde finales de diciembre hasta comienzos de mes, "pero si analizas los partidos no están tan mal, se les han escapado puntos al final por pequeños detalles, en el momento que enlacen dos o tres victorias van a estar peleando con Betis B y Arcos", sostiene. "Al Algeciras sólo le falta volver a ganar fuera, pero esperemos que no sea esta semana", apostilla.

El técnico del Guadalcacín intentará plantear un partido "en el que ellos no estén cómodos, que no tengan el día", pero avisa de que también hará falta que "nosotros trabajemos fuerte, muy juntos y hagamos casi todo bien para intentar que los puntos se queden aquí".

El joven entrenador se mostró "contento con el trabajo de los jugadores" y tranquilo porque "estamos fuera del descenso y queremos seguir ahí hasta el final", subraya.

"Fácil no va a ser porque todo el mundo aprieta, hay equipos que han hecho esfuerzos importante para reforzar las plantillas, pero confiamos en nuestras posibilidades", continúa.

El Guada llega aliviado por su victoria en Las Cabezas. "Es un campo complicado pero se nos dio bien, si hubiésemos estado más acertados habríamos ganado con más diferencia", explica el preparador, que en octubre relevó a Ismael Pérez.

Sobre los algeciristas, Vázquez insiste en que "deben estar tranquilos porque tienen buen material y van a estar arriba hasta el final, yo creo que van a competir por el primer puesto. Todos los equipos pasan por baches y yo creo que el Algeciras ya ha pasado el suyo".

Los jerezanos confían en seguir sumando, sobre todo en casa. "Nuestras opciones pasan por nuestro campo", advierte el técnico, que no rehuye de la parte dura del calendario. "Lo veo como una oportunidad, me gusta jugar con los equipos fuertes, si lo hacemos bien y susamos, sales más reforzado", resalta Vázquez, que espera un buen ambiente el domingo.