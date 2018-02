Algeciras, ahora una más facilita

El Algeciras Club de Fútbol se encuentra mañana (17:00) con un rival que, a tenor de las cifras, se antoja idóneo para zanjar la racha de dos derrotas consecutivas que han hecho peligrar la segunda plaza de los de José Antonio Asián: el Atlético Onubense. El filial del Recreativo es, con cinco puntos, el peor equipo del grupo X de Tercera desde que comenzó 2018 [o lo que es lo mismo, desde que arrancó la segunda vuelta] y hasta que el pasado domingo consiguió derrotar al Cabecense (3-1) hilvanaba siete jornadas sin conocer la victoria.

A pesar de esos números, la escuadra onubense se mantiene fuera de los puestos de decenso, aunque empatado a puntos con el Alcalá, que sí ocupa plaza en la zona roja de la clasificación.

Puede parecer que el Algeciras atraviesa una mala racha, pero ahí está, segundo"

El Atlético Onubense llega al Nuevo Mirador con un pésimo bagaje como visitante. Sólo ha sumado ocho puntos en doce viajes como consecuencia de dos victorias (en Castilleja 1-3 y en el San Rafael de Los Barrios sobre la Unión por 1-2) y de otros tantos empates, ambos sin goles, en sus visitas al Cabecense y el Gerena.

De cara el encuentro de mañana, el filial del Decano -hasta hace muy poco Recre B- afronta el choque con tres bajas, la ya conocidas de Cerpa y Soler, además del capitán Adri, que se ha resentado esta semana de una lesión que viene arrastrando casi desde que comenzó la competición.

El entrenador del Atlético Onubense es Jesús Vázquez, hasta la temporada pasada capitán del primer equipo. Vázquez se incorporó al cargo en pleno mes de septiembre después de que Juanma Rodríguez (exjugador de Algeciras y Balona) presentase su dimisión alegando motivos personales.

El técnico no presta atención a las dos derrotas encadenadas por el conjunto de La Menacha y prefiere resaltar que el suyo logró el pasado domingo "el primer triunfo de 2018" que sirvió para cortar una larga racha negativa. "Y eso siempre da tranquilidad".

"Es verdad que el Algeciras puede parecer que está atravesando un bache, pero vaya que a pesar de todo eso que se lee y se escucha sigue siendo el segundo clasificado, así que prefiero pensar en nosotros que en el rival, porque de ése ya sé que es muy potente", recalca.

El técnico no quiere buscar excusas para esas siete jornadas consecutivas en las que sus pupilos no lograron celebrar un triunfo. "No hay más causas que las deportivas", dice. "No es que hayamos hecho malos partidos, sino más bien que hemos acusado la inexperiencia de la plantilla".

"Yo veo pasar las jornadas y no tengo la sensación de que nadie sea tremendamente superior a nosotros como parece decir la clasificación, pero es verdad que cometemos fallos aislados que nos cuestan los puntos", explica el preparador. "Hay que aprender a subsanar esos errores".

Esa misma falta de experiencia está, en opinión del entrenador, a la base de los malos números del filial como visitante. "Nosotros preparamos los partidos igual, pero el equipo local siempre impone más su ritmo y a nosotros, por falta de experiencia, nos cuesta saber manejar ciertos situaciones".

Jesús Vázquez asume que el filial "es un espejo" y que en la caseta se ha dejado sentir los casi dos meses convulsos que ha vivido el Decano hasta que el Ayuntamiento de Huelva salió en su rescate. "Si la primera plantilla tiene problemas para sacar los partidos adelante por cuestiones antideportivas, al resto de los del club... No es algo de esos dos meses, sino que ha estado pasando durante muchos años".

"Los jugadores le dan muchas vueltas en casa y eso influye en su rendimiento", justifica el míster. "Como todo en la vida hay que buscarle el lado positivo y han aprendido una lección de cara al futuro".

Jesús Vázquez garantiza que "en ningún momento" se planteó que podría tomar las riendas del equipo de Segunda B tras la destitución, hace dos semanas, del madrileño Ángel López. "Yo estoy empezando, quiero seguir aprendiendo, mejorar mucho y tengo un reto bonito en el filial, con el que quiero alcanzar el objetivo y entiendo que no es el momento ni de plantearse eso".