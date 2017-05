Algeciras, Tesorillo y La Línea arrasan en el XVI torneo Villa de Estepona

Los clubes de la comarca fueron ayer los grandes protagonistas del XVI Torneo de Gimnasia Rítmica Villa de Estepona. En el caso de Algeciras (foto derecha) y en las pruebas por equipos el juvenil-precopa fue campeón y el infantil-precopa, segundo. Además fueron primeras en pruebas individuales Paula Ruiz, Silvia Barranco (también ambas en dupla) y Olga Tell, mientras que se colgaron la medalla de plata Ania Macías, Laura García (también las dos como pareja) y Paola R. Petri. El club de Tesorillo (imagen de la izquierda) logró la medalla de oro con los equipos benjamín-C, alevín B y C, mientras que el prebenjamín C se subió al segundo cajón del podio. Por último en el caso de La Línea el alevín B se proclamó subcampeón.