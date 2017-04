"El Algeciras tiene que estar en Segunda B, pero bien"

Diego Pérez Jímenez, Yiyi, secretario técnico del Algeciras, se reconoce un romántico en esto del fútbol, un idealista que a menudo se choca con la realidad económica y social de un Algeciras Club de Fútbol siempre hipertenso, impaciente. Ha sido entrenador de cantera, el técnico que dirigió un renacimiento más que un ascenso de Primera Andaluza a Tercera, un hombre de la casa de ida y vuelta y que aprueba eso de que tiene una relación muy algecirista con su club, con momentos de amor y desamor. Intenta, en una segunda oportunidad, inocular al club de La Menacha un proyecto que mire a la cantera e incluso reconoce haber hecho estrategia con su continuidad para salvar al filial, lo que considera fundamental. Su intención es seguir en el club que viene pero quiere que sea con un proyecto paciente y que mire a casa.

"El momento más importante de la temporada fue el domingo que la directiva da el beneplácito para que David Guti se quedara como técnico hasta final de temporada. Ahí lanzamos un mensaje a los jugadores y al entrenador que creo que se ha captado y creo que va a ser clave para lo que resta", comenta.

Cuando empezamos a tener miedo a perder cosas fuimos mal; la decisión de dejar a Guti va a ser clave"El día que la afición y la directiva entiendan que la cantera es una inversión nos salvaremos deportivamente"Decir que el club tiene que estar unos años en Tercera no debería ser un sacrilegio"

Yiyi ha sido y es uno de los valedores del técnico del primer equipo. Después de la derrota algecirista en Lebrija le tocó defenderle ante una destitución cantada. "Me costó menos de lo que esperaba, me puse la toga de abogado y mis primeras palabras fueron que con lo que se vio después del partido, con Guti llorando abrazado a Rafael Mellado [director deportivo] y pidiéndole perdón, merecía seguir porque es un hombre que lo da todo. Su problema es que es muy algecirista. Hablé de sentimientos pero también de números: de que somos el séptimo presupuesto de la categoría, y de lo que se está consiguiendo. Ocho jugadores mandaron mensajes a Mellado para que David siguiera y de todos los que estábamos allí, sólo tres estaban en contra de su continuidad" , explica el algecireño, que califica de "coherente y valiente" la decisión de la directiva.

Él sabe lo que es sufrir el banquillo del Algeciras. "Me empecé a quedar calvo", dice. "Guti también es cantera, tiene que mejorar mucho pero por su capacidad de gestión humana y psicología, cuando coja experiencia y mejore, porque es un recién nacido en esto, va a llegar donde se proponga", declaró Yiyi, que se considera el "secretario técnico que nunca tuve".

"El miedo a perder las cosas que tenía, liderato o la liguilla", explica así la mala racha del equipo algecirista en la segunda vuelta. "Eso nos ha atrapado y creo que ahora nos hemos liberado", apunta Yiyi, que habla así de la confección del plantel: "Se hizo la mejor plantilla que hemos podido con el dinero y los recursos que teníamos". El secretario técnico albirrojo cree que en invierno se fue al mercado con más seguridad que en verano "pero luego el equipo pegó el bajón, lo mismo se vieron arrastrados los nuevos por la dinámica pero...".

Diego Pérez se mantiene firme en su defensa de la cantera: "Es que veo tan claro que ese es el futuro...". ¿Tiene el Algeciras un proyecto deportivo? "Estamos en ello. Tener más gente en el organigrama sirve para tener más gente para criticar y pedir dimisiones -ironiza-. Rafael Mellado manda a nivel deportivo, la directiva le da su sitio y hay una idea deportiva pero la tambalea la situación económica", contesta.

"No estamos convencidos de ciertas cosas y esa es mi discusión con la directiva. El día que los que mandan y la afición entiendan que la cantera es una inversión y no un gasto empezará a salvarse deportivamente el Algeciras", y ahonda en el asunto que más le preocupa: "Para pagar las deudas tenemos que recortar y se recorta en plantilla. Los entrenadores y jugadores de Algeciras son más baratos. Por 200 euros no fichas a nadie de fuera y nosotros tenemos jugadores de la casa muy fiables por esa cantidad. Yo calculo que el club se ahorra ocho o nueve mil euros al año cuando un jugador pasa de la base al primer equipo. Luego, el día que vendamos un futbolita, un Nolito, nos daremos cuenta del valor de la cantera".

"Para eso no hace falta cambiar el ADN del Algeciras, hay que recuperarlo. Cuando mi padre vino a jugar estaba Del Cura, Ángel Sáez, Polo... Había una base de Algeciras y era una época dorada. Hay que recuperar eso", defiende. "Creo que la afición está cambiando y ya el mensaje ese de que tenemos que gastar poco y sacrificarse está llegando y decir que el Algeciras tiene que estar unos cuantos años en Tercera no tiene que ser un sacrilegio", declara.

Durante la charla parece entenderse que actualmente al Algeciras le conviene estar en Tercera, o que puede ser beneficioso. Yiyi aclara: "Tenemos que estar en Segunda B pero estar bien. Hace falta que la directiva sea capaz de aguantar tres o cuatro años la presión que tiene en la afición y vender el producto de que es lo que toca. Y todo eso es porque quiero estar en Segunda B dentro de unos años pero siendo un equipo puntero y protagonista que ahora por economía no puede serlo". "Eso no quita que no quiera subir, a mí personalmente me viene mejor para mi currículum, pero quiero un Algeciras diferente, que miremos hacia arriba". "Nunca hay que renunciar al ascenso. Es más, el ascenso económicamente se está consiguiendo. Los números de la directiva son de Champions", añade.

Y avisa: "Otro golpetazo como la Seguridad Social no lo aguantamos ya". Yiyi es de los que no cree que la desaparición sea el camino.

"Tal vez yo sea demasiado impaciente, que quiero cambiar el mundo y es el mundo el que me está cambiando a mí y me rebelo. Yo quiero estar en un Algeciras CF que me guste", sentencia.