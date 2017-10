Alfredo Gallardo va a por todas

La directiva de la Real Balompédica ya tiene decidido, a la espera de confirmarlo de manera oficial, que en los prolegómenos del encuentro que el equipo albinegro disputará el próximo 15 de octubre frente al UCAM Murcia hará entrega de la insignia de oro y brillantes del club al presidente, Alfredo Gallardo. La entidad se hace así partícipe de una movilización de sus socios, abonados y aficionados, que ya han firmado en número de alrededor de unos 1.500 la petición de que el responsable del club reciba la máxima condecoración del club. Entre los que han estampado su rúbrica se encuentran balonos muy significados.

Gallardo se confiesa "ilusionado" con esta actividad que está encaminada a agradecerle el esfuerzo realizado durante la década y media que lleva al frente del club y que implícitamente lleva añadido un mensaje al equipo de gobierno, que no aceptó una petición con un respaldo incluso mayor para que el estadio Municipal pasase a llevar el nombre del actual gestor balono. Por deseo expreso de Gallardo la insignia le será impuesta por el gerente Mario Galán.

El presidente afronta estos momentos con una enorme fuerza, tanto es así que ni siquiera se contenta con la "inmejorable, maravillosa" trayectoria de su equipo en las siete primeras jornadas.

"No podemos pensar en los 45 puntos [la cifra que se supone garantiza la permanencia] a mí me gustan los 72, 69…", dijo ayer en declaraciones a Mía FM.

Gallardo desveló que su intención es que si el equipo llega al mercado de invierno con serias opciones de acabar la temporada entre los cuatro primeros y pelear por el ascenso reforzar la plantilla para ofrecer al técnico mayores garantías de éxito. "Será lo que el entrenador y el director deportivo crean conveniente, pero si hay que hacer un esfuerzo, pues se hará", dijo en referencia a la posibilidad de incorporar un par de futbolistas al plantel, lo que supondría también la salida de alguno de los actuales inquilinos del vestuario.

En su intervención, el presidente balono también se refirió a las modificaciones que se han producido en la junta directiva con la incorporación de Raffaele Pandalone. "De momento no quiere intervenir en nada, se está amoldando y después Mateo [Martín] está atravesando una mala racha, pero yo ya le he dejado clara una cosa, que la Balona está por encima de todo, no es de Alfredo Gallardo, sino de mucha gente y si alguien no cumple o no puede cumplir con la obligación que le corresponde, le tendré que llamar la atención o que deje la Balompédica, porque yo no me caso con nadie y por capricho no le voy a aguantar nada a nadie", dijo.