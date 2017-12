Alfredo Gallardo: fin de ciclo

El presidente de la Real Balompédica, Alfredo Gallardo, anunció ayer, horas antes del arranque del encuentro entre su equipo y el Real Murcia, que su periodo al frente del club ha terminado después de quince años en el cargo. El mandatario -empujado a esta decisión por su delicado estado de salud- convocará una asamblea abierta a socios y abonados el cuatro o cinco de enero para hacer efectiva esa dimisión y que comience el periodo electoral. La intención última de los actuales mandatarios de la entidad -y eso explica las prisas- es que el actual vicepresidente deportivo, Raffaele Pandalone, tome las riendas del club antes de que finalice el mes de enero y pueda realizar aquellos cambios en la plantilla que crea oportuno durante el mercado de invierno.

Alfredo Gallardo anuncia de manera irrevocable su marcha. A diferencia de otras veces, la decisión no se antoja un amago, sino una determinación firme. "Espero que se presente mucha gente, como estamos acostumbrados aquí en La Línea", dijo el presidente, en tono irónico, en su comparecencia ante los medios posterior al choque.

El mandatario arremete contra unos aficionados "que no saben que es un milagro que la Balona esté en Segunda B"

"Podéis meter la mano en el fuego a que yo no me presento, porque ya no estoy bien", dijo con resignación. "Lo echaré de menos, porque ha sido mucho tiempo, pero es una decisión firme".

El presidente dijo que "hay un candidato" en referencia a Pandalone. "Entiendo que es válido, que es el que necesita y es el que yo voy a recomendar para que sea el futuro presidente de la Balona".

Gallardo había anunciado que en la asamblea de enero comenzaría el proceso de conversión en SAD y que él estaría al frente del club mientras durase el mismo, pero cambia de guión. "No estoy en condiciones de seguir al frente de la Balona ni de aguantar lo que tengo que aguantar ni de escuchar lo que tengo que escuchar", sentenció. "No estoy aquí para divertir a cuatro borrachuzos que vienen al palco a meterse con la gente. ¡Qué mala suerte que nunca estoy yo cuando lo hacen!".

"Si yo estuviese en condiciones claro que los aguantaría, pero ahora no lo estoy para ponerme a su altura", dijo. "Yo respeto a la buena afición de la Balona, a la mala, que Dios me perdone, no. A esos niñatos de treinta tacos no los voy a respetar y si quieren algo, aquí estoy, porque no han conocido otra cosa que bonanza, no han conocido las colchonetas en el suelo ni los encierros".

"Ahora hay unas exigencias que no me explico", recalcó. "Que la Balona esté jugando en Segunda B es un milagro y ellos no lo entienden, porque con esta taquilla ¿se puede siquiera viajar?"

Preguntado por las causas de las críticas a la entidad de ese sector, respondió: "Yo creo que los cubralibres están muy buenos y se toman cuatro o cinco y pierden los papeles y se meten con Mario [Galán], pero son cuatro o cinco a los que conozco desde pequeños".

Alfredo Gallardo mostró su convencimiento de que deja las cosas "muy bien atadas", recordó cómo recibió la entidad hace dieciséis años. "Ahora vendrá otro hombre, con otras ideas, un hombre de fútbol en el que tengo depositadas muchas ilusiones"

"Lo de la Sociedad Anónima es mejor dejarlo para cuando estemos en Segunda A que es cuando es obligatoria, pero ésa es una decisión de Raffaele [Pandalone], que junto a Mario Galán y los que vienen con él será un buen presidente y hablo así porque será la única persona que se presentará a las elecciones. ¿O lo harán los que tienen la mano fría?"