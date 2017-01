Álex Santelices: punto final

álex Santelices abandona la Real Balompédica Linense y la práctica del fútbol profesional. El central cántabro confirmó ayer la noticia desvelada por este periódico y entre infinitas muestras de gratitud al que ha sido su club en los últimos seis meses emprende hoy camino a Madrid, donde inicia una nueva etapa en su vida, relacionada con la banca, pero lejos de los terrenos de juego.

Convencido de que ha estado en una entidad y en una ciudad "en los que se siente el fútbol como en ningún otro sitio", satisfecho porque jugó los últimos minutos de su carrera profesional el pasado martes nada menos que ante un rival como el Inter de Milán y convencido de que el vestuario que deja atrás no tendrá demasiados problemas para lograr la permanencia en Segunda división B. Así se marchó ayer de la Balona Álex Santelices, que aceptó una oferta de trabajo que le obliga a dejar de jugar de manera profesional y a llevar a cabo un giro radical en su vida.

"Desde pequeño los estudios siempre han sido una prioridad en mi vida, sabía que podía llegar este momento en cualquier momento, he tenido la suerte de poder disfrutar del fútbol durante mucho tiempo y ahora pienso en algo que me puede suponer una estabilidad el resto de mi vida, porque el fútbol se acaba", explicó ayer.

"La valoración del tiempo que he pasado en la Balona y en La Línea no puede ser más positiva", sostiene. "El vestuario es excepcional la gente dentro y fuera del club vive el fútbol de manera extraordinaria y eso se transmite al futbolista, que acaba por saber muy pronto qué supone llevar ese escudo".

El zaguero [que lógicamente aún habla como balono y como futbolista en tiempo presente] asume que el comienzo de temporada, en el que incluso se quedó fuera de alguna convocatoria, no fue fácil. "Yo tampoco estaba satisfecho, porque no podía devolver al club toda la confianza que había depositado en mí", recalca. Sin embargo a base de trabajo y después de no levantar una sola vez la voz, en el último mes las valoraciones de sus actuaciones han sido muy positivas. "La confianza también hace mucho en un futbolista y despedirme jugando con el Inter de Milán no es precisamente un mal colofón para mi carrera".

"¿Reproches? a nadie", responde Álex Santelices, que agrega: "En la caseta sabemos que cuando hacemos las cosas bien podemos competir con cualquiera. Basta tomar como referencia el partido que hicimos en Cartagena, donde pudimos ganar, así que estoy convencido de que la Balona ni siquiera sufrirá para lograr la permanencia. Desde luego, desde ahora con un balono más en la distancia".

La marcha de Álex Santelices implica que la Balompédica esté peinando el mercado en busca de un central marcador, operación que inició el pasado 28 de diciembre, como explicó ayer este periódico. El club también trabaja en la contratación de un lateral derecho.