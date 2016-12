Álex Rubio renueva sus votos

Alejandro Rubio Brito [Álex Rubio] no sólo se deja querer, que es lo que suele suceder en estos casos, sino que manifiesta abiertamente su deseo de quedarse en la Real Balompédica Linense, entidad en la que se siente "muy a gusto". El delantero confirmó la noticia desvelada ayer por este diario en la que se anunciaba que la directiva le había propuesto continuar en la entidad más allá de la finalización de su actual contrato, en junio de 2017 y además aseveró que, en espera de que llegue el momento de negociar los detalles de su nuevo contrato, su intención es aceptar el ofrecimiento y "defender este escudo a muerte".

"El presidente me lo dejó caer, no es que hayamos entrado en detalles, porque eso lo tiene que hablar Mario [Galán, el gerente albinegro] y mi representante, pero es verdad que ya sé que el club quiere seguir contando conmigo", admitió el punta, con que con cuatro goles es, junto a Gato, el segundo mejor artillero del equipo de La Línea.

"Yo estoy muy feliz, muy contento en La Línea y en la Balona y mi intención es llegar a un acuerdo", recalca sin tapujos. "Lógicamente habrá que ver en qué condiciones, pero yo me siento a gusto, estoy cerca de San Fernando y de Sevilla y quiero seguir".

"La verdad es que empecé mal, no acababa de adaptarme, tampoco había feeling con el míster, aunque él se marchó y de verdad que yo le deseo todo lo mejor a Manolo Ruiz", reflexiona el jugador. "Admito que me vine abajo, porque al ver que no jugaba ya no entrenaba tan bien, porque no estaba tan motivado, pero poco a poco comprendí que ése no era el camino, me fui viniendo arriba, los goles me han dado mucha confianza y que nadie dude de que mi actitud y mi trabajo van a ser intachables, aunque luego las cosas unas veces saldrán mejor y otras, peor".

Álex Rubio resta un poco de dramatismo a la situación clasificatoria de la centenaria escuadra de La Línea, que después de una sola victoria en las últimas ocho jornadas está anclada en el puesto que al final de la competición condenará a jugar la promoción por la permanencia. "No quiero que suene a excusa, pero tampoco es que nos está acompañando demasiado la suerte. De todas formas es evidente que tenemos que aprender de los errores y corregirlos".

"El parón de Navidad ha llegado en un momento muy oportuno, porque nos va a servir para despejar la mente, estar con la familia y desde el día 27 empezar a entrenarnos de nuevo, pensar en el Jaén y en conseguir los tres puntos para que podamos empezar el 2017 con mucha confianza", abunda.

"Por la plantilla y por lo que yo veo, este equipo debe estar salvado a mitad de la segunda vuelta", defiende Álex Rubio. "Pero seguro, cien por cien".

"Yo creo mucho en lo que estamos haciendo y ahora, porque el fútbol es así, se marcharán algunos compañeros y otros vendrán a ayudarnos, pero los que estamos debemos dar un pasito más adelante", demanda.

"Lo que tengo claro es que nuestro problema no es de actitud, como se ha venido diciendo", sostiene el futbolista balono. "Es verdad que ha habido partidos que no han salido como nosotros hubiésemos deseado y que hemos cometido errores graves, por ejemplo en los últimos minutos, que nos han costado muchos puntos, pero falta de actitud ninguna, porque yo veo que mis compañeros dan el cien por cien siempre".