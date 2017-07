¿Alemania? No, sólo Chile en la mente

¿Alemania? No. Los jugadores chilenos apenas dedicaron ayer unas breves palabras a su rival de mañana en la final de la Copa Confederaciones. Claudio Bravo y Alexis Sánchez, los dos jugadores con más partidos internacionales con Chile, querían hablar principalmente sobre sí mismos, sobre la Generación Dorada.

"Antes del partido con Portugal se hablaba más de Cristiano Ronaldo que de nuestros grandes jugadores. Siempre estamos más preocupados de las otras selecciones, de los otros jugadores. Minimizamos lo que nosotros tenemos. Pero bueno, estamos nosotros solos en este mundo del fútbol", dijo Bravo con algo de patetismo en la segunda planta del lujoso hotel Corinthia de San Petersburgo. El capitán sabe bien lo que hace. De carácter reservado fuera del campo, el portero del Manchester City sabe cómo manejar los tiempos y las palabras. Ante los lusos en semifinales detuvo tres lanzamientos en la tanda de penaltis, pero sobre todo mostró liderazgo con su arenga previa.

"Tenemos experiencia y nos sobran los huevos", lanzó Bravo a sus compañeros. Dos días después, salió ante la prensa por primera vez en todo el torneo con un discurso muy claro: Chile merece ser valorada y respetada, no importa contra quién se enfrente ni qué resultado obtenga. "Cuando éramos más chicos y Alexis decía que quería ser el mejor del mundo o yo que quería ganar un título con la selección, muchos reían, decían que era imposible, pero acá estamos sentados nuevamente antes de una final", advirtió. "Pero no es sinónimo de celebrar todavía. Nosotros tenemos las metas altas. Y eso significa también ganar el título". Chile no había ganado ningún título hasta la victoria en casa en la Copa América de 2015. Después, se impuso también en la Copa Centenario de 2016 en Estados Unidos y aspira ahora a enlazar en Rusia su tercer trofeo consecutivo.

Bravo y Alexis Sánchez llevan 114 partidos cada uno con la selección. El delantero del Arsenal, además, es máximo goleador histórico del equipo con 38 tantos. Son, sin duda, dos pesos pesados de un grupo en el que también destacan Arturo Vidal y Gary Medel. "Hace 40 ó 50 años Chile no ganaba nada. No se clasificaba siquiera para el Mundial, así que disfruten de esta generación", dijo Sánchez a los periodistas.

¿Y Alemania? Sí, bueno, será "un partido abierto, con dos selecciones que proponen, que tienen gol", dijo el meta casi a regañadientes. "Pero -añadió mirando de inmediato hacia dentro- en la final no puedes renunciar a tu faceta. Tenemos claro cuál es nuestro papel y nuestro fútbol. Si renunciáramos no tendríamos ningún margen de ganar. Y ellos igual".