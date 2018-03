Alberto, de repente un guardián

Alberto Martínez solo ha necesitado 90 minutos de competición para demostrar que la Real Balompédica cuenta no con uno, sino con dos porteros de garantías. El cancerbero vallisotelano llegó el pasado mes de diciembre a La Línea procedente del Villacarrillo del grupo IX de Tercera división para ocupar la vacante de Jesús Godino. El pasado domingo tomó la alternativa como consecuencia de la lesión de Javi Montoya y no sólo estuvo acertado, sino que ayudó al equipo de Julio Cobos a lograr un valioso empate en el campo de uno de los gallitos de la categoría, el UCAM de Murcia.

"Estoy muy contento", reconoce Alberto. "La verdad es que se unió todo, ese campazo que es La Condomina, el rival y que yo creo que si el partido llega a durar cinco minutos más ganamos, pero es cierto que el empate y más con un gol en el último segundo, nos supo a gloria", sostiene.

No me gusta entrar en el equipo por la lesión de un compañero, pero traté de aprovechar la oportunidad"

El guardavallas pucelano explica que el secreto de su éxito el domingo estuvo en la serenidad. "Cuando llegué hubo quien me puso en duda, porque venía de Tercera, pero yo siempre he dicho que confío en mis posibilidades y desde el calentamiento me notaba bastante tranquilo, con mucha confianza y eso me ayudó en el campo", recuerda Alberto.

"Salí convencido de que tenía que disfrutar de un día tan especial, porque al final si sales al campo nervioso no puedes disfrutarlo y como me salió un buen partido acabé muy contento", recalca con una sonrisa de oreja a oreja.

Alberto explica que aunque durante la semana Javi Montoya arrastraba molestias por un golpe que había recibido frente a la Unión Deportiva Melilla hasta el mismo sábado no supo que había llegado el momento. Fue entonces cuando el entrenador, Julio Cobos, mantuvo con él una conversación en la que le transmitió "mucha confianza", algo que el guardameta agradece.

"Montoya no pudo estar en el último entrenamiento y ahí ya estaba claro que no iba siquiera a viajar; a mí no me gusta entrar en el equipo por la lesión de un compañero, pero soy consciente de que el fútbol tiene estas cosas y que cuando llegan estas oportunidades hay que aprovecharlas", reivindica.

"Yo cuando llegué, que venía de ser titular en el Villacarrillo, sabía la apuesta que hacía porque Javi [Montoya] estaba haciendo un muy buen papel, así que me centré en trabajar para poder responder si me llegaba este momento y he cumplido y eso me hace estar satisfecho", abunda.

De ese primer encuentro Alberto resalta la "tranquilidad y seguridad" que transmitió al equipo y en el papel negativo "algún balón largo que se paseó por el área más de la cuenta".

De cara al futuro, el portero lo tiene claro: "No me voy a comer la cabeza con eso. Si me hago más ilusiones de la cuenta me puedo llevar un chasco. Sé que Javi es un gran portero, que hasta ahora ha sido titular y no sé ni cuándo se recuperará ni si el míster me seguirá dando confianza, lo que puedo garantizar es que yo siempre voy a seguir trabajando en los entrenamientos al mismo ritmo por si tengo que volver a jugar sea cuando sea", acaba.