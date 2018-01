Alberto no se deja intimidar

Alberto Martínez Vaca (Valladolid, 22/10/1995) comenzó a ejercer como portero de la Balona incluso antes de llegar a que le uniese documento alguno a la entidad de La Línea. De hecho se ejercitó a las órdenes de Julio Cobos sin haber firmado su licencia. El guardavallas -cuyo fichaje fue desvelado por este diario el pasado día 31- llega para relevar al guadiareño Jesús Godino, que a finales de diciembre decidió abandonar la caseta en busca de los minutos con los que no estaba contando. Alberto es consciente de que la competencia de un Javi Montoya cuyo contrato acaba de ser alargado debido a sus méritos es enorme, pero entiende que se trata de "una oportunidad que no podía dejar pasar".

El espigado portero llega procedente del Villacarrillo jiennense, penúltimo clasificado del grupo IX de Tercera, en el que ha sido titular en las 21 jornadas disputadas y en el que su salida ha propiciado un montón de lamentos a través de las redes sociales. "Hablé con el míster antes de marcharme y se lo expliqué, que me daba mucha pena dejar al equipo así, pero creo que en la vida hay oportunidades que hay que aprovechar porque igual no vuelven a pasar por tu lado", explica.

"Yo creo que todos comprendemos que esto es fútbol y que cada cual debe velar por sus intereses, así que cuando me llamó Mario Galán...", añade.

Alberto, que el curso pasado se reivindicó en la fase de ascenso a pesar de que durante la temporada no había disfrutado de minutos en la Gimnástica de Torrelavega, asume cuál es su rol en el equipo de La Línea, en la que le han servido de cicerones Mario Gómez y Dani Espinar, a los que conoce de su paso por Valladolid: "Yo no vengo a meterme presión, pero tampoco soy tonto. Sé, aunque no lo he visto jugar, que Javi Montoya es muy buen portero, así que vengo a machacarme todos los días en los entrenamientos y si el día de mañana el míster decide que tengo que jugar estar en las mejores condiciones".

"Desde luego si vengo es porque puedo jugar en esta categoría, si no me sintiese preparado me hubiese quedado en Villacarrillo, así que sólo queda trabajar para merecer esa oportunidad", abunda el cancerbero. "Sé a lo que vengo, voy a esforzarme y a competir. Sé perfectamente que Javi Montoya está muy bien considerado aquí".

Preguntado por sus condiciones, responde: "Me considero un portero muy trabajador, humilde… pero vaya prefiero no definirme, que lo hagáis los demás cuando tengáis la oportunidad de verme jugar".

"De la Balona sé que es un club histórico, asentado en la Segunda B, que ha participado hace no mucho en una liguilla a Segunda división… todo lo que me han contado es bueno y estoy muy contento de estar aquí", finaliza el jugador pucelano, que no quiere mirar más allá del "día a día" y que se confiesa "feliz".