Alberto Muñoz, otro que se va

Alberto Muñoz se marcha agradecido. El preparador físico tenía una oferta de renovación de la Real Balompédica, pero ha optado por aceptar la de un conjunto de la segunda división francesa que supone "una gran oportunidad" para su carrera. El almeriense no solo asegura que allá donde él esté habrá "un balono" sino que defiende que la imagen que ha tenido oportunidad de vivir en primera persona de La Línea difiere mucho de la que percibe a través de las cadenas de televisión.

Alberto Muñoz se incorporó a la Balompédica a finales del pasado año como relevo de José Carlos Jiménez Mane. Con el aval de la opinión de los técnicos que le han tenido como colaborador, la directiva de Raffaele Pandalone le ofreció la continuidad y llegó a un principio de acuerdo con él.

Sin embargo, la posibilidad de unirse a un proyecto de la Ligue 2 (la segunda categoría del escalafón en Francia) le hizo cambiar de planes y los dirigentes balonos, conscientes de la importancia que puede tener para el futuro del preparador físico, le liberaron de inmediato de cualquier compromiso, al tiempo que se ponían, en colaboración con el entrenador Jordi Roger, a la búsqueda de un nuevo nombre para desempeñar esa función.

El anuncio de la salida de Alberto Muñoz se produce apenas una semana después de que se hiciese público que Juan Mari Sánchez dejaba de ser el segundo entrenador, con lo que el nuevo cuerpo técnico va a ser prácticamente nuevo.

"Yo hago una valoración muy positiva de mi paso por la Balona, siempre se aprende, pero quizás más cuando las cosas se tuercen", repasa el ya expreparador físico balono. "He afrontado nuevas experiencias, cosas que antes no había vivido y todo ese me enriquece de cara al futuro, me preparan para afrontar nuevos retos".

"Comenzamos bien la segunda vuelta, pero poco a poco las cosas se fueron complicando, porque no llegaba esa última victoria que necesitábamos que posiblemente hubiese cambiado mucho las cosas, pero lo importante es que al final pudimos lograr el objetivo", analiza Alberto Muñoz.

El preparador físico califica su relación con Julio Cobos de "muy buena" y con el sucesor de éste, Pedro Sánchez como "muy profesional". "No dio tiempo a otra cosa, fue muy poco tiempo", matiza de inmediato, para evitar malas interpretaciones.

En la hora de adiós Alberto Muñoz "solo" puede expresar "agradecimiento" tanto al club como a la ciudad. "Me trataron muy bien desde el primer día y a pesar de que solo estuve media temporada puedo decir que dejo amigos en la Balona y en La Línea".

"De hecho no me canso de explicarle a la gente que está a mi alrededor que a pesar de que a través de las televisiones solo se vende lo malo de La Línea, los que hemos tenido la suerte de conocerla sabemos que es una ciudad en la que vive gente muy humilde, muy trabajadora y que te recibe y te trata con enorme cariño", recalca.

"Vaya donde vaya y no lo digo por cumplir, en mí habrá para siempre un balono y un enamorado de La Línea, para despedirme me gustaría dar las gracias a todo el mundo y desear a la Balona que alcance los objetivos más ambiciosos, espero poder estar allí alguna vez para verlo", finaliza.