Aitor Gorostegui vuelve a las andadas

"En el Getafe hay un tremendo enfado con la actuación de Gorostegui Fernández el domingo en Reus. Además del evidente perjuicio de sus decisiones durante el partido, el acta que redactó posteriormente puede suponer importantes sanciones. Tras expulsar a Molinero y Cala, reflejó en el Cata los comentarios de ambos cuando abandonaban el terreno de juego: "La que estás liando", le espetó el primero, y "te has cargado el partido desde el descanso" le dijo el segundo. Esta redacción puede suponer que la sanción de un partido que ambos futbolistas tenían asegurada se vea incrementada en alguno más", vaticina la información.

Por su parte As , ya en una información editada en el día de ayer, hacía mención al tremendo enfado del conjunto madrileño con el árbitro y al temor a las posibles sanciones.

"El colegiado, que no vio una mano clara de Edgar, dejó seguir el juego para segundos más tarde señalar un riguroso penalti que anotaría el conjunto catalán. Una acción muy protestada que más tarde se tornaría locura", agrega la información.

El triste protagonista de la mayor decepción albinegra en años

Once de junio de 2012. La Balompédica, que había eliminado al Amorebieta en la primera ronda, llegaba al encuentro de vuelta de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a la entonces denominada Liga Adelante, en el Heliodoro Rodríguez ante el CD Tenerife, después de haber perdido 0-1 en la ida. Los albinegros se vieron por detrás en el minuto uno con un gol de Kike López, pero David Hernández igualó el 16'. Víctor Bravo hizo el 2-1 en el 39' y de nuevo el nueve linense hizo tablas (2-2) en el 42. En el 57' el trencilla expulsó al autor del 2-1 por doble amarilla, pero de inmediato se apresuró a hacer lo propio con el balono Francis, que no lo había merecido ni de lejos. La Balompédica estaba a un tanto de la clasificación cuando en el 88' Serguio Rodríguez cometió un penalti de libro sobre el propio David Hernández que el árbitro no quiso ver. Hasta la prensa tinerfeña calificó la decisión de incomprensible en sus ediciones del día siguiente. Copi y David Hernández fueron expulsados por sus protestas airadas. El presidente de la Real Balompédica, Alfredo Gallardo, estalló contra el árbitro y la Federación. Gorostegui, que tenía todos los pronunciamientos para lograr el ascenso, se quedó en Segunda B hasta el pasado verano.