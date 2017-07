Airton Cozzolino, rey de Tarifa

Tarifa puso ayer un broche de oro a la primera prueba del Mundial de kitesurfing strapless de la GKA con la victoria del italiano Airton Cozzolino, que conquistó la meca del mundo del viento por tercera vez consecutiva. Parece que el fuerte viento de levante -de más de 40 nudos- fue talismán de Airton, que durante la final con Matchu Lopes demostró que se encuentra muy fuerte navegando con estas condiciones tan extremas. Cientos de personas se congregaron en la arena de la playa de Valdevaqueros para no perderse el espectáculo, que lo fue.

Airton Cozzolino dedicó sus palabras a su gran amigo Matchu, reconociendo su esfuerzo y potencia al público de Tarifa: "Estoy muy contento de haber ganado aquí por tercera vez. Sin este público de Tarifa esto no sería lo mismo. Matchu es un chico muy fuerte siento mucha presión cuando compito con él", comentó el campeón de la primera prueba del Mundial, mientras pedía al público un aplauso para su compañero de batalla, Matchu Lopes.

"Me encanta venir a Tarifa, me he divertido muchísimo. Esta ciudad es especial por la playa, por su gente, gracias a todos los que han puesto este campeonato en pie. Siempre intento dar lo mejor de mí, y algún día espero poder hacerlo también por España", expresó el segundo clasificado, el caboverdiano Matchu Lopes, desde el podio.

Pasado el mediodía, una vez terminada la final, los jueces decidieron que ese levante tarifeño había que aprovecharlo y se llevó a cabo una competición de Big Air en la que los participantes ejecutaron grandes saltos, absolutamente espectaculares con los que mantuvieron a toda la playa expectante.

La tercera edición del Tarifa Strapless volvió a sorprender a los participantes poniendo de manifiesto que este destino tiene un principal protagonista, que es quien manda verdaderamente en la competición: el viento. Poniente y levante, ante él los riders desplegaron sus aptitudes para entrar al agua con toda su entrega y valentía y hacer vibrar de emoción a los cientos de personas que permanecieron impasibles en la orilla de la playa de Valdevaqueros, pendientes de los mejores kiterboardes del mundo.

La próxima parada del tour tendrá lugar en Dakhla, al otro lado del Estrecho de Gibraltar, del 18 al 23 de julio, donde los riders buscan acercarse al título.