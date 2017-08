Ainhoa mete la quinta marcha

La marchadora Ainhoa Pinedo [Algeciras, 17 de febrero de 1983] tomará parte el próximo domingo (12:20 en España) en la final femenina de marcha del Campeonato del Mundo de atletismo que ese mismo día concluye en Londres. Un logro que lleva persiguiendo desde ni se sabe y para la que la propia Federación Internacional (FIA) le coloca entre las diez máximas aspirantes al éxito. "Las medallas son palabras mayores", advierte Pinedo, quien desliza que no hay "por qué renunciar a nada" porque llega en el mejor estado de forma de su carrera.

"Afronto la prueba después de hacer seis semanas de preparación específica para el Mundial, no he fallado a un solo entrenamiento", explica. "Poco a poco mis sensaciones han ido mejorando y creo que llego en el mejor momento de forma que he estado nunca".

Mis sensaciones han ido mejorando y creo que llego en el mejor estado de forma que he estado nunca" Es una pena que Algeciras, con la afición al atletismo que existe, tenga el Enrique Talavera en tan mal estado"

Ainhoa Pinedo no se deja intimidar por la entidad del acontecimiento. "Tengo experiencia internacional, conozco a todas mis contrincantes porque he competido con todas, algunas incluso son amigas así que aunque viviré cosas que no he vivido antes, porque se trata de un Campeonato del Mundo, una vez en la competición será una prueba más".

"Eso no quita que haya alcanzado uno de los objetivos que llevo persiguiendo hace años", recalca la atleta algecireña. "Me he quedado varias veces a las puertas, ya estuve preseleccionada para los Juegos de Río y en España se da la circunstancia, por el nivel de la selección, de que a veces es más complicado clasificarme para una gran cita que, una vez en ella, estar entre las diez primeras".

"¿Objetivo? Siempre he sido una persona con los pies en el suelo y como voy con la undécima marca entre todas las participantes, aunque entre la quinta y la décima apenas hay diferencias, yo me pongo como meta acabar entre las ocho primeras", explica.

"Precisamente porque todas vamos muy parejas va a depender mucho del día, de las sensaciones, de la carrera táctica que hagamos...", abunda. "Un campeonato del mundo vale para hacer marca personal".

"Las medallas son palabras mayores y aunque es verdad que soñar es gratis, alcanzar una plaza en el podio, por marcas y por ranking, está muy complicado", asume. "Lo que no puedo negar es que soy consciente de que se trata de un día muy especial, en el que puede haber retiradas, descalificaciones y que como yo me encuentro mejor que nunca, si hago una carrera fantástica pues existe una posibilidad que tampoco hay que olvidar".

Ainhoa Pinedo, que reside habitualmente en Granada, ha llevado a cabo parte de su preparación en su ciudad natal, Algeciras, y realiza una valoración muy positiva del ambiente que viven los atletas en la ciudad. "Siempre he dicho que es increíble, que la afición que existe en Algeciras al atletismo es envidiable y que el trabajo que realizan con las escuelas tanto el Bahía como el Inmaculada va a seguir dando frutos porque tiene algunos que ya son auténticas realidades a pesar de que son aún infantiles o cadetes".

"La pena es que una ciudad como Algeciras, con la afición que existe al atletismo y con chavales que compiten en todas las disciplinas tenga el estadio Enrique Talavera en el estado en el que lo tiene", lamenta. "Yo entrené allí y el tartán de la pista, que es lo más básico, está desaparecido, así que hay que hacer fuerza para que esa situación cambie".