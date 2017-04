Ahora o nunca para un Ceuta crecido

El Ceuta afronta el derbi del Estrecho de esta tarde no ya como una gran oportunidad sino como prácticamente la última para alcanzar la fase de ascenso a Segunda división B. El conjunto que entrena Juan Ramón Martín, que desde que llegó para sustituir a Pepe Masegosa no ha perdido, es uno de los tres equipos que más puntos han sumado en la segunda vuelta.

Los ceutíes, que llegan con un grupo de aficionados al partido, viaja con todos pero tiene la baja segura de Genial, lesionado, y Villatoro ha estado tocado esta semana aunque todo apunta a que va a estar disponible.

"Le he dicho a los jugadores que en enero se daba por finiquitada la temporada, si hubiéramos llegado en el puesto 12 o 13 sería un partido descafeinado, sin alicientes, pero se han ganado el derecho a disfrutar del derbi, vivir del ambiente, porque el equipo puede optar a algo importante. No tenemos presión porque hace poco nos daban por muertos, hay que afrontar el partido como una final, rendir al máximo, con la máxima intensidad y con los cinco sentidos puestos en el juego", declaró el técnico caballa que no quiere que su equipo afronte el partido con presión después de dos empates consecutivos.

El Ceuta lleva muchas semanas con el partido de esta tarde señalado pero falló en su objetivo de llegar al derbi del Estrecho con opciones de alcanzar al Algeciras. Por culpa de un empate ante el Cabecense en casa que le deja a cuatro puntos y con un 1-2 a favor de los algeciristas en el golaveraje particular, que también se juega esta tarde.

Los caballas, con el exalgeciristas Víctor González, renovaron al técnico Juan Ramón Martín, invicto en el Ceuta, de cara a la próxima temporada.