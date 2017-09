Agustín Izquierdo: "Nos faltó eficacia; la Balona va a estar peleando arriba"

El técnico del Extremadura UF, Agustín Izquierdo, reconoció a la Balompédica como merecedora de la victoria: "El resultado es justo, 2-0, en ese sentido siempre soy claro".

"Luego en la lectura del partido creo que encajamos el primer gol pronto y en la primera parte no estuvimos bien; en la segunda estuvimos mejor pero nos faltó un poquito de eficacia arriba y al final nos vuelven a hacer un gol en una acción individual", valoró el entrenador azulgrana, que trató de explicar el cambio con respecto al juego de la semana anterior. "Explicación lógica no tengo, cada partido es diferente, el rival también y ningún partido es igual. Éramos conscientes de la dificultad del encuentro y al ponerse por delante la Balona nos costó volver a meternos. Luego en la segunda estuvimos mejor pero no tuvimos la eficacia que requería el partido", insistió.

"Es cierto que el juego no tuvo continuidad, tuvimos muchos errores en los pases y era imposible conectar, el partido se torna en un ida y vuelta en el que salimos perjudicados y el resultado está ahí", remarcó Izquierdo.

"El mejor de la Balona para mí fue el portero porque paró todo lo que había que parar, nos faltó acierto pero esto es fútbol, aciertos y errores", expresó.

Izquierdo ve a la Balompédica luchando por altas cotas esta temporada. "La Balona tiene una idea de juego clara, jugadores de la categoría y va a estar peleando por meterse entre los cuatro primeros. Si me preguntan si creo que puede, sí, creo que tiene empaque para estar ahí".