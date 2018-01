Adrián llega para "ser valiente"

El cancerbero malagueño Adrián Jiménez Ballesteros [que recalca que prefiere ser conocido deportivamente como Adrián y no como Adri] se incorporó ayer a los entrenamientos de la Unión Deportiva Los Barrios decidido a ser titular lo que resta de temporada y a dejar claro en las jornadas que restan que es "un portero que tiene mucho que demostrar" a pesar de que tiene incluso experiencia en la Segunda división B.

"Soy un portero con experiencia, a pesar de mi edad, que he jugado cuatro años en Segunda B y que me marché del Real Jaén teniendo incluso un año más de contrato por los problemas institucionales que todos conocen", detalla el guardavallas.

"Yo me catalogo como un portero joven que tiene mucho que demostrar porque entiendo que no me han dado la oportunidad de poder hacerlo y tengo mucho coraje y mucha rabia dentro", puntualiza.

Adrián llega procedente del Mancha Real del grupo IX de Tercera, con el que no ha disfrutado de los minutos que entiende que merecía, y puso rumbo a primera hora de la tarde de ayer a la entidad barreña con la máxima ilusión, a pesar de que sabe que el equipo es colista y está a diez puntos de la zona de permanencia del grupo X. "Se trata de un proyecto bonito a pesar de que la situación clasificatoria del equipo es complicada", asume.

"Este tipo de situaciones es para valientes, pero tanto los que están ya allí como los que vamos llegando trataremos de remar en la misma dirección para intentar lograr la permanencia", abunda.

"La temporada pasada en una situación similar la Unión consiguió darle la vuelta a la situación y considero que esta vez también se puede conseguir", sostiene Adrián.

"Está claro que si he hecho esta apuesta es porque voy con la intención de jugar, pero eso lo tengo que demostrar día a día con el entrenamiento y será el entrenador el que tome la decisión", comenta el cancerbero.

Adrián Jiménez no sólo no conoce personalmente al que desde ayer es su entrenador, Carlos Ríos, sino tampoco a ninguno de sus compañeros, aunque a muchos de ellos les recuerda por haberse enfrentado a ellos en diferentes clubes, pero entiende que eso no supone en absoluto un obstáculo y se brinda incluso para debutar el próximo domingo en el duelo que enfrentará a los gualdiverdes con el Sevilla C (17:00).

El portero, que ayer llevó a cabo el traslado de su domicilio, porque residirá desde ahora con dos de sus compañeros en Los Barrios, asegura que todo lo que le han contado tanto del club como de la Villa "es bueno".

"Me dicen que el club es muy serio, que el equipo tiene un vestuario magnífico y que la afición ayuda siempre", finaliza el nuevo jugador gualdiverde. "Además me cuentan que se disfruta mucho viviendo en Los Barrios".