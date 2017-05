La Real Balompédica Linense pone punto final esta tarde (18:00) en Marbella a una accidentada temporada a la que de manera simbólica dio carpetazo el pasado miércoles al anunciar la continuidad de su entrenador, Julio Cobos, para la próxima andadura. El preparador desplaza a todos los integrantes de la plantilla a suelo costasoleño, aunque Olmo y Rulo son bajas confirmadas por lesión e Ismael Chico, por sanción. Luis Madrigal en el costado zurdo de la zaga y Maurí Franco en el pivote se perfilan como novedades en el once inicial.

Llegó el final. Un partido que durante meses se barajó como el de la gran batalla final llega en medio de la mayor de las indiferencias, hasta el punto de que los linenses solicitaron que se jugase ayer. Marbella y Balona, que en campañas precedentes han protagonizado cruentas batallas, parecen estar deseando echar abajo el telón.

Los albinegros han vivido una semana extraña, entre despedidas más o menos veladas y con la más que previsible renovación de su entrenador como telón de fondo. Al término del entrenamiento matinal de ayer el técnico confirmó que se desplazan, un poco por protocolo, todos los integrantes de la plantilla, si bien ya se sabe de antemano que Olmo y Rulo están lesionados y que el capitán, Ismael Chico, se pierde el duelo por acumulación de tarjetas.

En el once, todo indica que Luis Madrigal ocupará la plaza Rulo y que en el centro Maurí Franco se desenvolverá junto a Alfonso. Aunque el preparador ha dado pocas pistas sobre la alineación, lo más normal es que sean las únicas novedades en la formación.

Cobos, que confiesa que se siente "muy contento" con el acuerdo de su renovación, asegura que su equipo tratará "de hacer un buen partido" ante los marbellíes.

"Empezamos la jornada octavos, que si me lo llegan a decir no hace tanto no me lo hubiese creído y la verdad es que nos gustaría mantener ese puesto y para mantenerlo hay que sumar los tres puntos", abundó.

"Una vez conseguimos la permanencia mi trabajo es que el equipo mantenga la tensión de competir, lo conseguimos ante el Cartagena y hemos tratado de garantizarnos de que afrontemos este último partido de la mejor manera posible", abundó.

Con respecto al rival, comentó: "El Marbella hizo una primera vuelta con unos números espectaculares, que poco a poco se fue desinflando y que de hecho ha llegado a las dos últimas jornadas sin jugarse nada".

"La calidad la tienen, pero las cosas no salen como uno quiere y no siempre porque te gastes mucho dinero al final haces mejor equipo", reivindicó.