"Desde que soy viuda mi vida es diferente, pero soy muy alegre"

María Luna (77 años) nació en Tarifa. Es otra de esas mujeres forjadas a base de vida. Con tan solo 19 se casó con su marido, que era fotógrafo. "Éramos niños cuando mi mirado ya andaba detrás mía", cuenta sonriendo.

Pero la década que les tocó vivir como recién casados, la de 1960, no les ofrecía grandes oportunidades así que decidieron emigrar a Inglaterra por consejo de un familiar, donde María y su marido se fueron a trabajar a una residencia en busca de un futuro más prometedor. "Mi marido estaba de handyman, que es como se llamaba al personal de mantenimiento, y yo estaba allí para coser y para muchas otras tareas. Al principio lo pasamos mal con el idioma, pero luego empezamos a defendernos y nos fue mejor", cuenta.

La enfermedad de la madre de María Luna les obligó a regresar a Tarifa al poco tiempo. Fue entonces cuando su marido montó un estudio de fotografía con el que subsistieron el resto de su vida juntos hasta que se quedó viuda, hace ahora 22 años.

Recuerda haber tenido una buena vida junto a sus padres y hermanos, un total de siete. "A mi familia no le faltó nunca nada. He visto cómo otras personas sí tenían necesidades y mi madre les daba para comer. Creo que ahora la relación con la gente es diferente, tanto con los vecinos como con la familia. No tengo hijos, sí a mis sobrinos, pero cada uno está en su casa. Cuando los necesito, aquí están", explica.

María dice no envidiar nada de otras generaciones ni arrepentirse de nada. "Siempre he sido muy feliz. De viuda mi vida es diferente, pero soy una persona muy alegre y todos los días hago actividades que me tienen entretenida. Me mantengo activa y así se lo digo a las demás, porque si me quedara sentada sería mi final. Yo invito a otras mujeres a que lo hagan porque en sitios como los centros de mayores te ríes, pasas un buen rato", añade.

Declara no temerle a la muerte y se siente muy tranquila con la edad que tiene. "Echo de menos tener menos edad, cuarenta o cincuenta, cada día más, pero estoy contenta con mi presente", explica María Luna.