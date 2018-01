Los trabajadores de parques y jardines se movilizan por la renovación de su convenio

Los trabajadores encargados del mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad iniciaron ayer movilizaciones para reclamar la renovación de su convenio en los términos acordados el pasado verano. Los empleados pertenecen a la empresa Recolte, concesionaria del servicio y con la que el Ayuntamiento de Algeciras mantiene una elevada deuda.

La movilización parte de la negativa de la dirección de la empresa a transponer al texto del convenio el acuerdo alcanzado el pasado verano por UGT y CCOO con el Ayuntamiento, sobre aumento de la estabilidad de la plantilla (13 empleados eventuales pasarían a ser fijos) y sobre horarios especiales (se reduciría en una hora la jornada laboral entre el 16 de junio y el 15 de septiembre). El acuerdo incluía también un incremento salarial de entre un 1 y un 2%.

"No estamos dispuestos a esperar más porque nuestro convenio lleva un año vencido y nos consideramos rehenes de las relaciones empresa-Ayuntamiento, que parecen incapaces de concluir los procedimientos necesarios para dar satisfacción a los compromisos contraídos con la plantilla" afirmó el presidente del comité de empresa Fernando Ríos de CCOO.

Las centrales sindicales destacan que tanto el comité de empresa como la plantilla ha venido demostrando un talante negociados que no puede ser confundido con debilidad, y que ante la falta de correspondencia por parte de la empresa y del Ayuntamiento la movilización está mas que justificada.

Por su parte, CGT, que también tiene presencia en el comité a través de un delegado independiente pero afiliado al sindicato, se sumó ayer a las reivindicaciones, aunque con una enmienda: está de acuerdo con las mejoras propuestas, pero destaca que estas no pueden llevarse a cabo sin que el Ayuntamiento dote con partidas presupuestarias esas medidas. "Se firmó algo cogido con alfileres, algo irreal, porque no había partida para mantenerlo", denuncia Francisco Rebolledo, secretario general de CGT en el Campo de Gibraltar. "Ahora la empresa no acepta esas medidas sin que el Ayuntamiento haga sus deberes y los trabajadores están en un fuego cruzado", critica.

Recolte cuenta con una plantilla de 70 empleados que tienen su convenio congelado desde el 31 de diciembre de 2016.