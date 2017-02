El toro y la encrucijada de la fiesta

Enrique Romero, director y presentador del programa Toros para todos de Canal Sur TV, abrió ayer el ciclo de conferencias de las cuartas Jornadas Culturales Andaluzas organizadas por el Ayuntamiento de Los Barrios. Llegó a El Pósito para hablar de la compleja encrucijada en la que se encuentra inmersa la fiesta. "La sociedad ha evolucionado de una forma mucho más rápida de lo que lo ha hecho la fiesta. A la existencia de voces críticas y de corrientes animalistas se ha sumado la ignorancia sobre la lidia, sobre lo que significa el toro y el campo. La sociedad se ha despegado del campo y ha humanizado al animal", explicó Romero, quien recordó que en Los Barrios toreó uno de los tres festivales benéficos en los que ha participado.

Para sacarla de esta compleja situación la fiesta debe evolucionar, explicó el periodiata: "Creo que el reglamento ha de cambiarse para que el bienestar del animal mejore en los traslados o en su estancia en la plaza. Otra línea que debe trabajarse es la difusión de la fiesta y su importancia como economía".

Romero contó que en España se sacrifican 60.000 caballos mientras que solo se lidian unos 6.000 toros; y que por cada 35 toros de lidia hay 500 o 600 animales viviendo en el campo.

"En la sociedad de la imagen en la que vivimos la gente solo se queda con lo superficial, pero tenemos la necesidad de trasmitir el calado cultural, ecológico y natural del toro de lidia", añadió.

El presentador del programa taurino recordó que en España existen 250.000 cabezas de ganado en el campo que son las necesarias para seguir sacando y seleccionando al toro bravo. "Más de 10.000 familias viven solo del campo y de la cría de este animal, lo que supone una riqueza cercana a los 2.000 millones de euros", explicó Romero al público.

El presentador malagueño no eludió hablar del maltrato que la lidia genera al animal. "El toro ha sido criado para que ataque, para que embista y sea bravo. Por tanto, la parte del cerebro que recibe el dolor es muy pequeña y así se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando se le ponen las banderillas. El animal no sale corriendo, no reacciona, porque está preparado para seguir atacando", argumentó.

Como experto taurino, Romero vaticinó una temporada taurina muy interesante, con una técnica cada vez más depurada del lado de los toreros, y una crianza que está aportando unas cualidades extraordinarias a los toros. Morante de la Puebla, Talavante, El Juli, Manzanares, Roca Rey, Enrique Ponce -"el catedrático del toreo", según sus palabras- y José Tomás, son en su opinión los nombres que más van a sonar en las plazas de toros de este país los próximos meses.