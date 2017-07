La temperatura media en la comarca sube en 2,9 grados desde 1950

Ya nadie lo niega. El cambio climático es una realidad. No lo cuestionan los científicos y meteorólogos que llevan años advirtiendo de las variaciones del clima como consecuencia del efecto invernadero que provocan los gases que se emiten a la atmósfera. Ahora es la población, la sociedad en general, la que empieza a cuestionarse qué está ocurriendo con el clima. Las altas temperaturas que se están registrando en los últimos meses han puesto sobre la mesa un debate que hasta ahora no existía.

Una discusión que llega refrendada no solo por la sensación de vivir veranos cada vez mas calurosos o inviernos cada vez más cortos y menos lluviosos, sino que también está apoyada por los datos que ofrecen las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el Campo de Gibraltar, los registros anotados en la estación algecireña de la Aemet apuntan a que la temperatura media máxima mensual ha pasado del rango de entre 23 y 25 grados en la década de los 50 a los 25,9 y 27,3 grados de temperaturas medias máximas al mes del período comprendido entre 2000 y 2014. Esto supone un incremento de 2,9 grados en la temperatura más baja de las máximas mensuales y 2,3 para las más altas. El aumento del calor en el Campo de Gibraltar sigue un ritmo similar al anotado en España, donde los termómetros suben 0,5 grados por decenio, frente a los 0,52 grados centígrados anotados en el registro de la comarca.

José María Sánchez Laule, portavoz de la Aemet en Andalucía, considera que el cambio climático está elevando las temperaturas de un modo más rápido de lo previsto por los especialistas que siguen este fenómeno. "Estamos experimentando unos cambios muy notables, por encima de lo esperado, que se están reflejando también en la subida de la temperatura del agua del Mar Mediterráneo y el Oceáno Atlántico", añade.

Sánchez Laule advierte que estos registros en las estaciones meteorológicas son producto de la gran cantidad de gases invernadero que se están generando cada día, lo que provoca que la Tierra esté rodeada por una especie de manta que la cubre, recalentando la atmósfera y originando el conocido popularmente como efecto invernadero.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología lo tiene claro. "Si queremos cambiar esta tendencia tenemos que reducir nuestra demanda de energía y sustituir los combustibles fósiles por otros de bajo contenido en carbono. Si no lo hacemos, las generaciones futuras se encontrarán con un problema muy grave", señaló Sánchez Laule.

Pero no es fácil. Y no lo es porque es un problema global al que tienen que enfrentarse los gobiernos de todo el mundo, pero que también atañe al ciudadano y cada uno de sus gestos. "A veces no se trata solo de que existan intereses que impidan legislar en un sentido o en otro, sino que hay que tomar medidas que a la gente no les iban a gustar, que son impopulares, que son difíciles de poner en marcha y que solo se verían respaldadas si hubiese una verdadera presión social para cambiar la situación", manifiesta el portavoz de la Aemet.

El récord de temperaturas máximas que han batido todas las capitales andaluzas, excepto Málaga, durante el mes de junio son una prueba más de que el cambio climático está manifestándose de forma muy notable. Los meteorólogos señalan que aún está por determinar cómo serán las lluvias a partir de ahora, otro fenómeno que añadirá nuevos elementos de evaluación del cambio climático.

La temperatura del agua del mar -que se ha incrementado en dos grados en el caso del Mediterráneo y el Atlántico- es otro de los factores que está favoreciendo la subida de los termómetros, especialmente los nocturnos, que suelen guiarse por la temperatura de los mares y oceános, que son los que marcan el suelo térmico cada noche.

El último informe climatológico de la Aemet señala que el mes de junio ha tenido un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media sobre España de 24,1 grados, valor que supera en 3 grados a la media de este mes. Ha sido el mes de junio más cálido desde 1965 y superó en 0,1 grados el anterior valor más alto que correspondía a junio de 2003. Ha sido, según el informe de Aemet, el junio más cálido del siglo XXI.

Las temperaturas tan elevadas registradas en este mes de junio y su persistencia en el tiempo han dado como resultado que en 31 observatorios principales de Aemet se haya superado el anterior valor de temperatura media mensual, lo que también ha sucedido en más de 30 observatorios con la temperatura media de máximas y en 35 con la mínima.