Las tagarninas y el comienzo del carnaval

Los Barrios no falló con su cita anual con la Tagarninada, que como cada sábado previo al fin de semana de carnaval en la Villa congregó a un gran número de personas, este año en torno a 2.000, alrededor del típico potaje de tagarninas, la cerveza y, como no, las coplas de carnaval.

Este año los asistentes a la explanada del polideportivo San Rafael dieron buena cuenta de 517 kilos de potaje, elaborado desde bien temprano y con mucho cariño con 266 kilos de tagarninas, completados con patatas, garbanzos, tocino de papada, carne de cerdo y ternera, chorizo y manitas y rabos de cerdo. Un manjar para disfrutar de la resaca de la final del concurso de agrupaciones de Cádiz, que mantuvo a más de uno hasta el alba pegado al televisor. Todo estuvo bien regado por 32 barriles de cerveza.

En esta vigésimo séptima edición de la Tagarninada el pregón corrió a cargo de la Asociación Cultural Banda de Música Villa de Los Barrios, testigo de excepción de todos los actos festivos que se celebran en el municipio desde que en 1990 fuera fundada por el maestro Tomás Infante. Como no podía ser menos, fue un pregón muy musical. También se realizó un cariñoso homenaje a Paco Rojas, conocido como Paco el Carnicero, que fue nombrado como Personaje Popular de este carnaval barreño. Ante familiares y amigos Paco Rojas agradeció el reconocimiento.

El acto estuvo presentado por el periodista de Canal Sur Enrique Tadeo y contó con las actuaciones de varias agrupaciones del Campo de Gibraltar. Las chirigotas que amenizaron la jornada fueron Los boinas negras (La Línea), Los que recortan y no se cortan (Los Barrios), La chipiparsa arte sano (Algeciras), De fiesta en fiesta (Los Barrios), Si me toca me vuelvo loca (Algeciras) y Los cacha fantasmas (Algeciras). Las comparsas que actuaron fueron Los especiales, La afición y Los chivatos del mundo, las tres de Algeciras.