El sueño algecireño de Aída Power

"Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado algo así". Una treintena de familiares y amigos de Aída Power se reunieron ayer en torno a ella en el hotel Reina Cristina para darle la mejor bienvenida a su tierra. La actriz regresó a Algeciras, procedente de su hogar en Ibiza, para recibir un homenaje que comenzará hoy a mediodía en el Ayuntamiento y culminará mañana con una cena-fiesta en el histórico hotel Reina Cristina.

Entre tanto, un batallón de personas que la quieren se acercaron a saludarla al histórico hotel. "No quepo ni en el traje", afirmó la algecireña, que se encontró, entre otros, con Javier Ortega, el hombre que ha organizado un tributo que se prevé lleno de sorpresas y que la tiene "francamente emocionada".

Un aguacero acompañó a la nieta del doctor Power desde el aeropuerto de Málaga y otro la recibió en su tierra. "Me fui hace tres años con el cielo llorando y vuelvo igual", explicó la actriz, que se encontraba "fenomenal" tras el viaje y nerviosa ante la que se avecina el fin de semana. "Creo que van a ser tres días inolvidables. Sólo con estar aquí con tantos amigos y familia ya estoy más que feliz. Esto lo disfrutaré mientras viva", explicó.

Aída Power no pierde el acento andaluz pese a que desde hace muchos años reside en Ibiza. "Me encanta. No pienso desprenderme de él aunque es verdad que me sale cuando paso de Despeñaperros", relata mientras no para de recibir a personas que quieren saludarla.

Hoy se prevé otro día largo cuando Aída Power se convierta en la protagonistas del recibimiento institucional que le ha preparado el Ayuntamiento de Algeciras y no digamos mañana con la cena-fiesta que Javier Ortega ha ultimado con la ayuda de personajes de la cultura algecireña como Alberto Pérez de Vargas, Juan José Téllez, Pedro Delgado, Jesús Melgar o Ángel Gómez.

"Ni en mil años que viviera podría agradecer tanto cariño, tanto corazón como están poniendo todos en este homenaje", resumió Aída Power, cuya carrera en el cine comenzó con Escala en Hi-fi (1963) y continuó en una vertiginosa carrera de casi cinco años: Acción en Mallorca (1964), Rueda de sospechosos (1964), Cartas Boca arriba (1966), Una chica para dos (1966), El arte de no casarse (1966), Rififí en Amsterdam (1966), Las viudas (1966), Vestida de novia (1966), Bikini Paradise (1967) y Un diablo bajo la almohada (1968).

Hija de un militar destinado en la ciudad y nieta de toda una institución en Algeciras, el oftalmólogo Rafael Power, Adelaida Deudero -Aída Power para la gran pantalla- interrumpió sus proyección en el mundo del cine y el teatro para casarse con el músico catalán ya fallecido Gerardo Gas, con quien fundó una familia que es, de largo, lo que más satisfacciones le ha dado en su vida.

La Brigitte Bardot española se codeó con José María Forqué, Gregg G. Tallas, Ana Mariscal, Julio Coll, Sergio Grieco, Jorge Feliu, José María Font, León Klimovsky, Ramón Torrado, Jesús Franco, Alberto Closas, Julia Gutiérrez Caba, Arturo Fernández, Rafaela Aparicio, Concha Velasco, Alfredo Landa, Antonio Vico, el Dúo Dinámico. Manolo Escobar, Ingrid Pitt, Antonio Ferrandis, Eddie Constantine, Françoise Brion o Fernando Rey.

Ahora ha vuelto para que el Algeciras le devuelva todo el cariño que ella siempre le ha dado.