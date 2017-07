La sostenibilidad económica de Algeciras, La Línea y Los Barrios, en estado crítico

Los ayuntamientos de Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios se encuentran en un riesgo crítico de sostenibilidad económica a medio plazo. Así lo acaba de determinar la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en un informe. Su conclusión es producto del análisis de sus principales indicadores financieros. El documento llama la atención sobre la situación de una treintena de consistorios de España y entre ellos incluye a los tres campogibraltareños.

La Airef es un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español a iniciativa de la Unión Europea. Su misión es velar por la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. La entidad distingue entre la gravedad de la alarma. Al que peor sitúa es al Ayuntamiento linense, en un riesgo muy alto; luego al algecireño, con uno alto; y el barreño es calificado de bajo/moderado.

El organismo ha evaluado varios indicadores, el principal la deuda vivaLos grupos de la oposición de Algeciras cargan contra la gestión de Landaluce

Los índices que ha valorado la organización han sido: la ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes (un índice preferente), el saldo presupuestario no financiero, el remanente de tesorería, el periodo medio de pago y la situación en materia de cumplimiento de las obligaciones de suministro de información. La Airef le ha puesto la marca de aviso a los ayuntamientos que hayan presentado en sus últimas liquidaciones presupuestarias tres o más indicadores de alerta negativos o solo dos si uno de ellos era el de la deuda.

La Airef emite el suspenso o la aprobación de acuerdo con unos parámetros de confianza fijados por el organismo como determinantes de una posible situación de riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en ejercicios futuros.

Los referidos umbrales son: presentar un saldo no financiero negativo mayor de un 20% de los ingresos no financieros en la liquidación definitiva de 2015 o del 10% si en el año anterior a éste el saldo también fue negativo; tener un remanente de tesorería negativo en más de un 20% de sus ingresos corrientes en la citada liquidación; presentar una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes consolidados mayor de 75%, siendo necesarios más de 20 años para retornar a una situación por debajo de dicho porcentaje, en la hipótesis de aplicarse todo el saldo no financiero positivo a la amortización de deuda; tener un periodo medio de pago a proveedores superior a 60 días sobre el plazo legal; y no haber comunicado la información relativa a la liquidación de 2015 a 31 de diciembre de 2016.

La Airef precisa que La Línea de la Concepción remitió información incompleta y/o con incongruencias no justificadas, pero que el Ayuntamiento pudo ser calificado sobre la base de la información histórica y la aportada.

El contenido del informe causó ayer una cascada de reacciones por parte de los grupos políticos de la oposición en Algeciras, que cargaron con dureza contra la gestión económica del gobierno local del PP de José Ignacio Landaluce.

"Ya está bien de culpar a otros. Landaluce, que se anunciaba en 2011 como el salvador económico de Algeciras, ha colocado las cuentas municipales en riesgo alto de incumplimiento de reglas fiscales", indicó el portavoz municipal socialista, Fernando Silva.

"No hay excusas que valgan, ni sirve tampoco que se esconda detrás de sus concejales. Landaluce ha situado las cuentas municipales entre las de peores calificaciones de toda España. Lo notan los ciudadanos en los servicios públicos que reciben", ahondó.

"La nefasta gestión económica municipal del PP está llevando Algeciras por el camino de la quiebra técnica, con una deuda viva y comercial que ha aumentado desde que Landaluce está en la alcaldía", agregó Silva.

Para Alejandro Gallardo, portavoz de Podemos Algeciras, el informe de la Airef "es una prueba más de la poca o nula gestión que Landaluce está haciendo de la ciudad", al tiempo que expresó su "preocupación" por el hecho de que "la desastrosa gestión económica del equipo de gobierno del PP en Algeciras esté hipotecando el futuro de los ciudadanos de la ciudad".

"El único planteamiento que ha demostrado tener el equipo de gobierno de Landaluce en este mandato ha sido el de entrar en los planes de ajuste del ministro Montoro para liberar deuda", sostuvo el representante de Podemos.

"Es lamentable que el alcalde Landaluce siga alardeando de gestión económica y de superávit, cuando desgraciadamente lo único que han hecho es repetir una mentira mil veces y hacer el ridículo ante los diversos organismos de Hacienda que al final dejan su gestión económica por lo suelos", espetó por su parte José Luis Alcántara, portavoz algecireño de Izquierda Unida.

También se pronunció ayer Los Barrios Sí Se Puede. "Se ponen de manifiesto, una vez más, las falsedades que vende a la opinión pública el alcalde Jorge Romero y su equipo de gobierno. En contra de lo que proclaman, las cuentas del Ayuntamiento de Los Barrios no solo no están saneadas, sino que, además, han empeorado notablemente", manifestó.