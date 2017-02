El sorteo de carretas de la romería se hará el 23 de abril

Comienza la cuenta atrás para la romería de San Isidro Labrador los próximos 29 y 30 de abril. El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, presidió ayer junto a la concejal delegada de Festejos, Carmen Roldán, la primera comisión del Plan Romero 2017 para comenzar con la coordinación de los preparativos de la romería, Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 2007 que se celebra en la zona recreativa de La Montera del Torero.

En esta primera reunión se ha dado un repaso a todos los preparativos que conlleva la organización de la Romería de San Isidro para limar y mejorar todos los aspectos organizativos tras la experiencia del los últimos años. En principio, el dispositivo será similar al de años anteriores tras los buenos resultados obtenidos.

Entre los puntos tratados se ha vuelto a poner énfasis en la recogida de residuos y en la limpieza, con la colocación de contenedores de basura en puntos estratégicos como en la parada del almuerzo de la ida y a lo largo de todo el recorrido, como ya se realizó el año pasado.

Otro de los puntos tratados en esta primera comisión ha sido el tema de la seguridad y en este sentido el Ayuntamiento ha solicitado la presencia del escuadrón de caballería de la Guardia Civil durante los dos días de recorrido. También se solicitarán los pertinentes permisos a las administraciones competentes para el uso del Parque Natural de Los Alcornocales y las vías de servicios de la autovía A-381.

En cuanto a seguridad, el Ayuntamiento vuelve a incidir que todas las carretas deben poseer su documentación en regla y cumplir estrictamente la ordenanza; en este sentido, se recuerda que si el día de la Romería alguna carreta o tractor no cumple los requisitos de seguridad y no tenga todos los permisos de circulación no podrá participar. También se ha definido el dispositivo de emergencia y la zona de evacuación aérea y hospital de campaña. El sorteo de carretas se celebrará el domingo 23 de abril; el periodo de inscripción de las carretas será del 3 al 8 de abril.

La romería comenzará a las 9:00 de la mañana el sábado 29 de abril. La Misa del domingo 30 de abril en el área recreativa será a las 12:00 y el regreso del santo se iniciará a las 16:00.

En cuanto al transporte, este año se volverá a tener el habitual servicio de autobuses y como ya ocurriera en años anteriores los billetes de autobús se podrán adquirir por anticipado, por ejemplo el día del sorteo de carretas y a través de la Hermandad.

Esta reunión contó por parte del Ayuntamiento, además del alcalde y la delegada de Festejos, con los concejales delegados de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Fermín Alconchel; y de Obras y Servicios, Evaristo Delgado; además de técnicos municipales de las delegaciones de Festejos, Medio Ambiente, Sanidad, Obras y Servicios, y Alumbrado. También acudieron representantes de los colectivos y entidades implicados en la organización del festejo: la Hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Acciona, Arcgisa y Autobuses CTM.

Según la concejal de Festejos, Carmen Roldán, "hemos dado un salto cualitativo importante desde la primera romería que coordinó este equipo de gobierno, cada año hacemos la mejor romería de la historia. Damos ejemplo de organización y sobre todo con unas ordenanzas propias para este evento, y sin olvidar que seguimos optando a que nuestra Romería de San Isidro sea catalogada de Interés Turístico Nacional".