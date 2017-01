Una sola voz, una marca única

El presidente no dudó ni un instante en que se ofertará un producto unido y que ésa será también la actitud de los representantes municipales. "Estoy seguro de que compartiremos escenario sin ningún tipo de problema. Siempre he encontrado unanimidad de criterio entre los alcaldes y así lo demostramos con el documento que elaboramos con motivo del Brexit".

No ha habido acuerdo con Gibraltar

El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Luis Ángel Fernández, señaló que la posibilidad de que Gibraltar incluyera su oferta turística en el estand de la comarca no ha dado los frutos que se esperaban. "Es verdad que Gibraltar tiene atractivos, pero por una serie de cuestiones no ha sido posible alcanzar un acuerdo", explicó Fernández a los periodistas. Añadió que no se trata de que existan barreras u obstáculos políticos que lo impidan, sino simplemente de que Gibraltar no quiere estar en la feria y, de hecho, no estará presente como institución en ningún otro expositor. "El Gobierno de España nunca nos ha puesto ningún impedimento en lo que a buenas relaciones de vecindad se refiere. De todos modos, nosotros ya vamos con una oferta muy buena", declaró.