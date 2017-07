La sociedad civil pide una relación con Gibraltar más allá de la soberanía

La segunda jornada del seminario Gibraltar y el Campo de Gibraltar ante el inicio del Brexit, incluido en el programa de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, trasladó a alumnos y ponentes a la sede gibraltareña del curso, la University of Gibraltar. Allí se vivió un edificante debate en el que participaron, además de los alcaldes de San Roque y La Línea, Juan Carlos Ruiz Boix y Juan Franco, respectivamente, el diputado Salvador de la Encina, la profesora Inmaculada González y representantes de distintos colectivos sociales a un lado y otro de la Verja. El debate a siete, en el que Ruiz Boix ejerció de moderador, tuvo un componente común en cada uno de los participantes: la necesidad de establecer un diálogo fructífero y de futuro, en el que establecer las bases de la relación entre vecinos y dejar apartadas las "líneas de fondo" -tal y como expresó Daniel Feetham, abogado y parlamentario- en las que nunca van a estar de acuerdo las partes en disputa, esto es, la soberanía.

Lo expresó nítidamente el alcalde linense quien señaló que "La Línea no se entiende sin Gibraltar", y volvió a pedir a los Gobiernos británico y español que den los pasos que tengan que dar, pero pensando en las personas.

Los sindicatos creen que cualquier traba a la libre circulación sería muy negativaEl PSOE propondrá que Picardo hable en la subcomisión del Congreso

Franco cree que hay un intento de "boicotear" la voluntad de acercamiento entre las dos partes, y declaró que hay administraciones que anteponen sus intereses a los de la población afectada. "Cuando invitas a mucha gente a una fiesta, siempre se te cuela un metepatas", declaró Franco, quien señaló tener una preocupación relativa por el Brexit, ya que un año después de que se votara el Gobierno español aún no tiene clara una política de Estado clara respecto al mismo.

Daniel Feetham, hasta hace unas semanas líder del partido social demócrata en Gibraltar, señaló que entre el "Gibraltar, español", y el "Gibraltar, británico" hay un amplio espacio para el diálogo. "Pero hay que aparcar la soberanía y concentrarnos en ese espacio político para que todos lleguemos a acuerdos beneficiosos para las dos partes", señaló el abogado y parlamentario.

Feetham alabó el trabajo realizado por el ex ministro español de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y la firma de los Acuerdos de Córdoba, que no supuso ceder ni un ápice en el asunto de la soberanía. "Aquella etapa provocó cambios en las actitudes sociales y eso ocurre cuando se trabaja en un ambiente de normalidad. Con un ministro con esa actitud, en 20 o 30 años ya no estaríamos hablando de ningún problema", dijo.

John Isola, de la Gibraltar Chamber of Commerce, declaró que "si los políticos no se metieran, podríamos hacer más cosas juntos", señalando el intercambio que a diario hacen las empresas españolas y gibraltareñas. "Si esto lo dejaran en manos de los empresarios nos iría mucho mejor. No hay que subestimar la cooperación local. A los políticos los elegimos para solucionar los problemas y la cooperación nos ofrece más oportunidades y un futuro más positivo porque Gibraltar y el Campo de Gibraltar no pueden crecer el uno sin el otro", añadió Isola.

Frederick Martin, del sindicato gibraltareño UNITE, destacó la importancia de los trabajadores transfronterizos y apuntó que cualquier impedimento o traba a la libre circulación de personas traería consigo un impacto muy negativo para Gibraltar y la comarca. "Las cosas del pasado siguen haciendo mella por lo que hay que ser valientes y crear espacios de diálogo, alternativas a la fricciones para que las próximas generaciones tomen la palabra", manifestó Martin.

Juan Carmona, vocal del Grupo Transfronterizo, cuya labor fue muy alabada por todos los ponentes de la mesa, señaló que este lobby "ha logrado una sensibilidad que antes no existía y ha supuesto la puesta en marcha de una mesa de diálogo que va más allá de las diferencias políticas".

Carmona reconoció que la creación de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) ha estado paralizada un año "por motivos políticos", al tiempo que mostró su esperanza de que pueda estar aprobada antes de que concluya el 2017.

Inmaculada González, profesora de Derecho Internacional Público, manifestó que "los Gobiernos lo complican todo", y lamentó la ausencia de un marco jurídico que regule las relaciones entre las dos comunidades transfronterizas. "No puede haber cooperación si está supeditada a la soberanía", apuntó la ponente de la Universidad de Cádiz, quien volvió a referirse a los Acuerdos de Córdoba y a la idoneidad de este foro por incluir a Gibraltar en el diálogo.

Salvador de la Encina, por su condición de diputado socialista en el Congreso, recordó que es la Proposición no de Ley para el desarrollo de un pacto de estado sobre Gibraltar, presentada por el PSOE el pasado noviembre, la que está sirviendo de hoja de ruta al actual Gobierno central.

Dicha propuesta, aprobada por el Partido Popular, señala que no puede haber una imposición unilateral y que el diálogo con Gibraltar debe ser fluido, entre otras cuestiones, como una mención expresa al Campo de Gibraltar. La subcomisión creada al efecto, que se ha reunido una sola vez hasta el momento, se pondrá en marcha con 18 comparecientes, dos de ellos del Campo de Gibraltar.

Sin embargo, De la Encina desveló que su partido propondrá que se escuche a las partes gibraltareña y británica sugiriendo la presencia del embajador en España, Simon Manley, e incluso del ministro principal, Fabian Picardo, en dicha subcomisión. Una participación que, según dijo de la Encina, se propone bajo el paraguas del consenso y en ningún caso de la imposición política.