Los socialistas califican la RPT municipal de "fracaso"

El secretario general del PSOE de La Línea, Juan Chacón Fernández, calificó ayer la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de "fracasada antes de su aprobación".

"No es de recibo que la RPT se haya hecho en el último cuarto de la legislatura y se haya ejecutado por una empresa privada por 40.000 euros, cuando sabemos que la plantilla de funcionarios de nuestro Ayuntamiento está perfectamente capacitada", indicó Chacón.

Para el socialista, el documento no cumple con sus objetivos: "La oposición en bloque y la mayoría se centrales sindicales se ha opuesto a la RPT. Y tampoco ordena los salarios del personal de acuerdo a criterios objetivos".

Chacón sospecha que hay "motivaciones políticas, cuando no electorales" en la RPT porque afirma que no recoge la productividad. "Esto me hacen pensar que este concepto retributivo es una especie de libre disposición de Juan Franco y que se lo llevarán en su mayoría personal afín a las formaciones políticas que componen el equipo de gobierno", sostiene el socialista.