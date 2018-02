Los sindicatos policiales de ambos lados estrecharán su colaboración

El Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), por parte española, firmaron ayer un acuerdo de colaboración con otras dos organizaciones sindicales del Peñón, Gibraltar General and Clerical Association (GGCA) y Gibraltar Police Federation (GPF), con el objetivo fomentar el respeto mutuo, la colaboración, información y formación. Este punto de encuentro estará "lejos de las reuniones protocolarias que se mantienen a alto nivel jerárquico, muy distantes de lo cotidiano y de lo que pasa a pie de calle, que es lo que nos preocupa", como indicó la secretaria general del SUP en Cádiz, Carmen Velayos.

La firma de este convenio, avalado por la Confederación Europea de Policía (EuroCop), tuvo lugar en el Internacional Police Association Club, en Gibraltar, y contó con la asistencia de los responsables de los sindicatos. El primer fruto de este convenio será la asistencia de agentes de la Gibraltar Royal Police a un curso que impartirá el SUP en El Puerto de Santa María el 14 y el 15 de marzo.

Los objetivos son fomentar el respeto mutuo, la información y la formación

La secretaria general del SUP en Cádiz explicó que los objetivos de este acuerdo son fomentar un mejor conocimiento del funcionamiento de cada cuerpo, abrir vías de colaboración y establecer un foro de diálogo. "Es importante que conozcamos los puntos coincidentes en los que ambas partes trabajos. Resulta curioso que estando tan cercanos geográficamente y trabajando en la seguridad pública, ignoremos muchas facetas unos de los otros", indicó.

"Una vez reconocidas las diferencias funcionales y organizativas de los distintos cuerpos policiales, pretendemos que nos enriquezcan y nos hagan ver la situación de forma diferente, pudiendo aprender y rentabilizar lo mejor de cada parte para buscar soluciones y elevar peticiones a los órganos decisorios oportunos para su solución o modificación", explicó Velayos.

Con este acuerdo, los cuerpos policiales de ambos lados de la Verja también dispondrán de un foro de diálogo "que será el punto de coincidencia en el que, de manera distendida y cercana, se puedan intercambiar nuestras experiencias, puntos de vista o soluciones a problemas comunes en nuestro trabajo diario", destacó la responsable del SUP.

Los problemas y carencias de personal, dotación, de medios y salariales son comunes, en mayor o menor medida, entre los colectivos firmantes de este acuerdo, que también fomentará la formación, "que puede ser el nexo de unión de los distintos cuerpos policiales para llegar al conocimiento mutuo", finalizó Carmen Velayos tras mostrar su agradecimiento a los responsables del resto de sindicatos.