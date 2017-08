Los sindicatos aplazan una semana la huelga en Imtech

Los 60 trabajadores de Imtech que reclaman la subrogración de sus puestos de trabajo en Masa acordaron ayer aplazar hasta el 22 de septiembre de la convocatoria de huelga fijada para el 15 de ese mismo mes.

La medida de confianza se acordó ayer en una mesa de mediación convocada por el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en la que participaron los sindicatos CCOO, CGT, USO, UGT y representantes de Masa, Imtech e Indorama.

La reunión, que duró casi dos horas, sirvió para que los presentantes escucharan las explicaciones de cada una de las partes implicadas en este conflicto laboral en el sector industrial.

El representante de Masa se comprometió a trasladar las demandas del más de medio centenar de obreros al departamento de recursos humanos, según fuentes de CGT.

Los sindicatos apuntan que el delegado les aclaró que la decisión e tenía que demorar al menos diez días porque se encuentra de vacaciones hasta mediados del mes de agosto. Este apunte no fue bien acogido por los empleados perjudicados, puesto que, señalan, en diez días se podría disolver por completo su relación laboral con Imtech, a la que continúan adscritos y dados de alta en la Seguridad Social.

Ello se traduce en que, pese a no tener carga de trabajo por parte de Imtech, hasta el momento existe una relación jurídica con la empresa en la que poder cimentar una convocatoria de huelga. Los sindicatos deslizan que de lo contratrio sería incongruente, ya que no existirían ni empresa, ni trabajadores pertenecientes a ella.

A los paros del 22 de septiembre están llamados por los sesenta perjudicados por la compra de Imtech por parte de Masa. Desde las organizaciones sindicales se aclara que para que pueda dar resultado esperan que, además, se solidaricen empleados de la refinería de Cepsa, de Indorama y, principalmente, los 405 obreros que sí han sido absorbidos por Masa y que desde el día 7 ya pertenecen a todas las instancias a su plantilla.

De no ser así no supondría una medida de presión considerable, puesto que los sesenta implicados no tienen carga de trabajo en Imtech.

Un nutrido grupo de los perjujudicados volvió durante toda la jornada de ayer a permanecer encerrado en el comité de empresa de Masa en Palmones, el cual tras dos días, nadie les ha invitado a abandonar. Los representantes sindicales mantuvieron un encuentro con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, quien les trasladó el apoyo del consistorio en todo este conflicto.