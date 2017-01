El sindicato de Bomberos está en contra del nuevo parque por ser caro y poco operativo

El Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) mostró ayer su negativa a que en el municipio de Tarifa se construya un nuevo parque, cuyo proyecto se conoce con el nombre de Doble Negativo,pero que el sindicato califica de "penoso". "El parque de Tarifa será el noveno de la provincia de estascaracterísticas. Esta particular y novedosa forma de entender los parques de bomberos no la ha copiado ningún servicio de nuestro país. La visionaria fórmula del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) es contraria al sentido común que se aplica en la construcción de los parques de bomberos en España, por no hablar de Europa, donde se preocupan realmente de proteger el activo más preciado de sus servicios: los bomberos", añadió la central sindical en una nota hecha pública.

Los sindicalistas recordaron que la negativa a este tipo de parques ya han sido expuestas en numerosos escritos, donde se relacionan las carencias que este tipo de parques tienen, según el sindicato, en aspectos operativos, pero también en materia de seguridad e higiene laboral.

La central sindical cree, además, que el presupuesto asignado, 3,4 millones de euros, es muy alto si se tiene en cuenta que el de Algeciras costó 4 millones. "Este 2017 será construido en Lorca (Murcia) un modelo distinto al que defiende el consorcio y que está valorado en 1,1 millón de euros. "La comparativa es clara y contundente. Se pueden hacer parques mejores y con un coste inferior. Con 2 millones de euros se podrían comprar hasta ocho vehículos urbanos que, por otro lado, vendrían a sustituir los que ya tenemos con más de 20 años", concluyó el sindicato.