Un siglo de mandaos

De la trastienda de Comestibles Bermúdez, tienda centenaria de la barreña calle Prior, se desprende un agradable olor a guiso que despierta los sentidos de los clientes habituales. La culpable de esta cálida sensación de bienvenida es Francisca Gallego, de 83 años. Ella es, aún hoy, la persona que atesora la mayor parte de la historia de esta tienda de pueblo, cuya primera prueba documental de su existencia data de 1917.

Francisca Gallego nos atiende cerca de su cocina. "Esta es una hora muy mala, mujer, que estoy con la comida", me dice tras echar las papas al guiso de bacalao que anda en el fuego. Su cuerpo encorvado por la vejez se acerca lentamente antes de sentarse junto a una mesa llena de libros de cuentas, los que llevó su marido, Alfredo Bermúdez, hombre muy meticuloso con las cuentas que precedió en la gestión de la tienda a su padre, Guillermo Bermúdez.

El fundador vendía legumbres y aceite a granel, hacía picón y fabricaba las pinturas

Fue este hombre junto a su esposa Carmela Palacios, ambos de Málaga, los que sentaron los cimientos de la historia de este lugar. Los primeros de las tres generaciones que han regentado y regentan este negocio.

"Recuerdo que en la tienda de mi suegro se vendía todo a granel: el arroz, las legumbres, los fideos, el aceite. También las chacinas, que se envolvían en papel de estraza, e incluso hacía las pinturas del color que la gente elegía. Las hacía él mismo. Abría durante todo el día, desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. La gente esperaba a que hiciera el picón para poder llevárselo", explica Francisca.

En su memoria aún guarda a toda esa gente que venía a la casa de Guillermo Bermúdez simplemente a pedir, en los años más duros del siglo pasado. "Los recortes de jamón no los cobraba. Se los daba a la gente para que pudieran echarlo al puchero. Mi suegro lo daba todo", dice.

Con la muerte del fundador, en el año 1972, Alfredo, el esposo de Francisca Gallego, se hizo cargo de la tienda. "En la época de mi padre tampoco se cerraba. Recuerdo que en pleno verano se sentaban al fresco en la calle y aquí echaba las horas, con la tienda abierta", recuerda ahora Paco Bermúdez, su hijo, encargado del despacho desde que en el año 2003 falleciera su padre. Él representa a la tercera generación de Comestibles Bermúdez, aunque reconoce que nada tiene que ver la llevanza del despacho actual con la que hacía su padre.

"Todo ha cambiado mucho.Él vendía de todo, hilo, zapatos, juguetes, comestibles, frutas, verduras... Ahora aquí me dedico más a las verduras y frutas, a las chacinas y a los productos de limpieza. Yo ya no abro por las tardes y la mayoría de los productos me los traen, cuando antes mi padre iba a por ellos", dice.

Al otro lado del mostrador está Inés Correro, que tiene ya más de 80 años y es clienta habitual. Ya venía con su madre a comprar a Comestibles Bermúdez y ahora lo hace ella. "A éste lo he criado yo", cuenta, y añade que sigue acudiendo al mostrador de Paco cada día porque tiene muy buenos artículos. "El diario me lo llevo de aquí, y eso que mi hija trabaja en el Carrefour", explica.

Cuando la jornada laboral empieza a decaer, pasado el mediodía, la tienda se convierte en un lugar de encuentro entre vecinos, que son también amigos. "Nos sentamos, nos tomamos una cervecita y yo corto un poquito de jamón y de queso. Eso ya lo hacía mi padre y yo sigo con la tradición", explica.

Le preguntamos a Paco dónde está el secreto para que una tienda de pueblo, de toda la vida, aún sobreviva cien años después: "Lo que quieren es confianza, el trato del día a día, cercano, de gente conocida. De todos modos, esto cada día va a menos", relata Paco quien, no obstante, piensa jubilarse despachando. Y con su marcha puede que desaparezca también el negocio centenario. No parece que la cuarta generación, los bisnietos del fundador, vayan a hacerse cargo de este centenario lugar.