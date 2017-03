La silla salvaescaleras pagada por el PA ya está en el Don Juan González

El Partido Andalucista informó ayer que los alumnos del colegio Juan González ya tienen a su disposición la silla salvaescaleras que será sufragada de manera íntegra por este grupo municipal para dar una solución a los problemas que sufren los escolares derivados de la avería del ascensor disponible en el centro.

La silla salvaescaleras ha sido suministrada por una empresa de alquiler y permanecerá en el colegio hasta final de curso, lo que supondrá un gasto de 960 euros más impuestos. "Con esta aportación económica, el grupo andalucista colabora con el Ayuntamiento de Los Barrios a dar una solución provisional a la espera de un arreglo definitivo una vez que se dictamine si las competencias para reparar el ascensor averiado son de la Junta de Andalucía o del municipio", añadieron.

La silla salvaescaleras C-Max puede ser utilizada de forma diaria y permanente. Las niñas y niños con dificultades por movilidad reducida para subir y bajar de una planta a otra del edificio podrán hacerlo de una forma más cómoda y digna, dijo el PA.

El Partido Popular solicitó ayer a ambas administraciones que aceleren los tiempos para que no se demore el arreglo de las carencias demandadas. Su portavoz, David Gil, dijo que no entiende cómo la reunión celebrada hace unos días no ha provocado aún el desplazamiento de los técnicos de la delegación de Educación al colegio para realizar los estudios pertinentes y zanjar de una vez por todas de quiénes son las competencias y cuándo se van a arreglar los desperfectos. "Hasta ahora, solo hemos visto a los padres en las puertas del centro sin soluciones", manifestó Gil.