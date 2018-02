La romería barreña, en el aire

Faltan poco más de dos meses para finales de abril, la fecha en la que cada primavera Los Barrios se echa a la calle para acompañar a su patrón, San Isidro Labrador, en romería hasta la Montera del Torero. Pero este año podría ser el primero en el que el santo se quede en el interior del templo que lleva su nombre tras más de cinco décadas de tradición instaurada por el recordado párroco Juan José Olite.

La Hermandad de Gloria de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario carece de junta de gobierno desde junio del año pasado, cuando nadie de entre sus casi 800 hermanos presentó una candidatura para tomar las riendas del colectivo ante el final del mandato de Francisco Fuentes y su equipo. Al carecer de junta de gobierno, la normativa eclesiástica impide la celebración de cultos externos. Esto es, las procesiones y romerías entre otras manifestaciones religiosas, tal y como ya explicó Europa Sur en agosto del año pasado.

Poco ha cambiado desde entonces. El pasado octubre, la Virgen del Rosario no pudo procesionar por este motivo y ahora las dudas y los comentarios entre los vecinos se ciernen sobre el venerado patrón.

El párroco local, Yelman Bustamante, mantiene en suspenso el nombramiento de un comisario, la figura prevista en los estatutos diocesanos para salvaguardar el patrimonio de la hermandad ante la ausencia de una junta de gobierno. Ello impediría la celebración de un cabildo de elecciones y, como consecuencia, la romería de este año.

La situación aún puede cambiar pero el tiempo apremia. Apenas quedan unos días para que se pueda poner en marcha un cabildo de elecciones en la hermandad que permita la constitución de una nueva junta de gobierno. El plazo máximo para registrar una candidatura expira el próximo 16 de febrero, dados los tiempos que requiere la celebración de un proceso de este tipo entre publicación del censo, alegaciones, la votación y la toma de posesión de los cargos electos.

Pocos hermanos -pese a que en Los Barrios las tertulias giran estos días mayoritariamente sobre la romería- se han decidido a dar un paso al frente. El conocido empresario local Antonio Manzanares es, hasta el momento, la única persona que ha mostrado voluntad de concurrir al proceso para ser hermano mayor. Comenzó los contactos con el párroco en diciembre, pero necesita al menos a diez personas para configurar una lista y hasta el momento cuenta con tres colaboradores, dos de ellos de la hermandad del Nazareno de la que también forma parte como integrante de su junta de gobierno.

"Estoy dispuesto a ser hermano mayor, pero hace falta gente y que guarden el compromiso para cuatro años. Estoy dispuesto a dar el paso si me apoyan", resalta Manzanares, hermano desde hace más de una década. Su padre y su hijo también forman parte de la agrupación religiosa.

Manzanares reconoce que le dolió especialmente ver cómo la patrona se quedó sin procesionar el pasado otoño. Y aunque aún se está en plazo para la romería de abril, resalta que sería difícil pero hay que intentarlo. "Si todo se pone en marcha, tomaríamos posesión de los cargos sobre el 12 de abril. Y la romería está prevista para el día 28. Lo veo difícil pero hay que intentarlo. Si no por este año, por el siguiente", reconoce. Sí se llegaría a tiempo para la procesión del 15 de mayo, la de Feria, que ahora mismo tampoco es viable.

El candidato destaca la importancia de "borrar miedos" en torno a lo que supone ser integrante de una junta de gobierno. "Las hermandades son un sitio en el que se puede trabajar a gusto y en equipo. Pasa en la del Nazareno y eso mismo tendríamos en ésta. Supone un esfuerzo y trabajo, pero no un sacrificio. Se dicen muchas cosas que no son ciertas como que un hermano no puede ir a disfrutar de la feria o de las fiestas. Ni de lejos es así", insiste.

Entre los requisitos para presentarse como candidato a la junta de gobierno se encuentran, obviamente, ser hermano, con una antigüedad superior a los dos años. Estar confirmado o comprometerse a una catequesis para confirmarse es otro de los requerimientos. Quien desee sumarse al proyecto de Manzanares puede localizarle en el supermercado familiar de la avenida Juan Rodríguez o pedir su contacto al padre Yelman en la parroquia.