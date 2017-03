El recorrido del Toro Embolao varía por seguridad y la salud del animal

Lo apuntó el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, en un mensaje emitido en las redes sociales. El recorrido del Toro Embolao, que se celebra el próximo 16 de abril, variará este año. Cuestiones de seguridad vial y de salud del animal así lo aconsejan, según explicó el andalucista en su vídeo.

Los principales motivos que han llevado a realizar estas modificaciones en el trayecto que realiza el toro desde que sale del cajón hasta que llega a la plaza de toros La Montera tienen que ver con la seguridad y el tráfico en el pueblo y con la mejora de las condiciones de salud del animal.

Romero y Roldán defienden que hay que preservar y cuidar esta fiesta popularLa peña taurina del Toro Embolao informará a sus socios este viernes

Los planes iniciales apuntan a que el toro del Domingo de Resurrección partirá desde la calle Padre Dámaso y se dirigirá por la vía de servicio junto al instituto Carlos Cano hasta llegar a la plaza barreña. Esto evitará el corte de tráfico en la avenida José Chamizo, que es la principal vía de acceso al pueblo y la que registra un mayor tráfico urbano rodado. Unas estimaciones aproximadas señalan que, con estos cambios, el Toro Embolao recorrerá unos 300 metros menos.

Carmen Roldán, concejal de Festejos, señaló que los veterinarios han advertido en varias ocasiones que el animal llega muy cansado a la plaza de toros después de recorrer tanto trayecto por vías asfaltadas, lo que produce un desgaste de las pezuñas.

La intención del equipo de gobierno, siguiendo las indicaciones técnicas de todos los implicados en la organización y desarrollo de la fiesta, es que la bajada del toro a La Montera sea más rápida y el animal llegue más fresco al coso taurino, que es donde está la mayoría del público. "El espectáculo está en la plaza, no en el recorrido, donde se concentra mucha menos gente", afirmó la responsable de Festejos.

Ambos dirigentes señalaron que los cambios que se van a poner en marcha este año tienen como objetivo cuidar la fiesta y asegurar que el Toro Embolao continúe siendo uno de los mayores atractivos del pueblo y una de las citas más seguidas en el calendario festivo comarcal.

Romero explicó que no se trata de utilizar ni acortar menos vallado, sino de procurar un mayor bienestar al animal y no tener tantas calles cortadas mientras el toro llega a la plaza. La salida actual, situada junto a una zona verde, distrae al toro y retrasa su salida, prolongando el encierro más tiempo del debido y del recomendado para este tipo de festejos populares. No hay que olvidar que cuanto más tiempo esté parado el toro más riesgos hay de que se produzcan cornadas.

El equipo de gobierno ya ha informado a la Peña Taurina Toro Embolao, que colabora con el Ayuntamiento en el desarrollo de la fiesta, de los cambios que se han producido y las razones que le han llevado a ello.

Joaquín Gil, presidente del citado colectivo, explicará todos los detalles de la edición de este año a sus socios en una reunión que tendrá lugar este viernes. El responsable de la peña ha preferido informar a sus socios antes de hacer cualquier tipo de declaración al respecto.

No obstante, en el pueblo ya se habla de la negativa de algunos corredores a acortar el recorrido que realiza el animal y así se lo manifestarán a Gil en la convocatoria fijada. De cualquier modo, la peña no puede hacer mucho más que asumir las decisiones que tome el equipo de gobierno, que es quien asume la seguridad en el desarrollo de la fiesta.