A la química le gusta Andalucía

Un clúster industrial entre Campo de Gibraltar y Huelva con 14.500 millones de euros de valor de la producción en 2016, personal con una alta cualificación, suelo para ampliaciones o la instalación de nuevas actividades o el cuarto puerto de Europa (Algeciras) y el número 30 del ranking (el onubense). Y un sector químico y farmacéutico con una facturación de 7.200 millones. Esos son los argumentos que el organismo Invest in Andalucía ha puesto encima de la mesa en la feria Expoquimia para convencer a las industrias químicas de que la comunidad autónoma es un buen lugar para invertir. Y ha tenido éxito: un elevado número de contactos, mucho interés por parte de las empresas e incluso algún proyecto de ampliación que podría decantarse por suelo andaluz.

Según explican fuentes de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, el balance de su participación en el salón Smart Chemistry de Expoquimia ha sido "muy positivo, ha habido mucho movimiento". Durante los cinco días que ha durado la feria los representantes de Invest in Andalucía han mantenido reuniones con distintas empresas extranjeras y otras se han acercado hasta el stand para interesarse por las posibilidades de la comunidad y los incentivos autonómicos. En los próximos años se prevé que la química mundial crezca a un ritmo del 4,5% y se trata de captar parte de esa inversión aprovechando las ventajas de Andalucía.

¿Qué es lo que más atrae a los inversores? La ubicación del suelo industrial y los puertos son una de sus principales fortalezas. Ambos están situados en el eje Atlántico y Mediterráneo, en medio de los dos principales flujos comerciales del mundo. Andalucía se configura como puerta de Europa y de África, pero también como una plataforma para saltar a América Latina. Así lo ratifica el director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Juan Antonio Labat, quien destaca el interés de los inversores asiáticos (China, India o Japón) por España y Andalucía tanto para la instalación de nuevas plantas como para la compra de las ya existentes. Y no solo para entrar en la UE, sino también "porque les interesa mucho el mercado latinoamericano. No tanto por la distancia como por la relación cultural, no es lo mismo comerciar desde España con los países latinoamericanos que desde otro sitio".

"También se valoran mucho los recursos humanos, la cualificación del personal", explican desde IDEA. "Y el apoyo del Gobierno, que haya gente que te pueda ayudar a desarrollar su proyecto". En ello trabajan las oficinas de Invest in Andalucía, no sólo en la comunidad sino en otras 29 sedes repartidas por el mundo, desde las que se da información sobre la legislación, se asesora sobre localizaciones, se conciertan entrevistas con instituciones o universidades o se informa sobre los trámites administrativos. Un último aspecto, este no industrial, despierta también el interés de los inversores extranjeros con los que contacta la Junta: "La calidad de vida de Andalucía".

El gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) de Huelva, Rafael Romero, corrobora la buena impresión después de la feria por la cantidad de contactos establecidos en Expoquimia y resalta la importancia de dar a conocer los núcleos industriales de Huelva y Campo de Gibraltar porque "todavía hay mucha desconocimiento de la importancia de la industria andaluza más allá de nuestras fronteras". Además, recuerda, también hay otras zonas industriales europeas que se están promocionando: existe una Plataforma de Promoción de Parques Químicos Europeos, de la que forma parte la Aiqbe, formada por 33 parques y clústers de la industria química precisamente con el objetivo de atraer inversión.

Por ahora, en Expoquimia se han dado pasos iniciales en la promoción del territorio andaluz; posteriormente, explican fuentes de IDEA, se realizará un seguimiento de los contactos realizados. Incluso hay algún caso en el que alguna empresa se estaría planteando la expansión de sus actividades y Andalucía figura entre las localizaciones favoritas, señalan, algo que coincide con lo constatado por Feique para el conjunto del país: "Están preguntando mucho y tenemos la sensación de que las inversiones en las empresas que están aquí se van a ir elevando para hacer revamping o aumentar producciones", apunta Labat. Sólo en los dos polos andaluces, las compañías han invertido 4.800 millones de euros desde el año 2008, recuerda la Junta. Ahora se trata de seguir elevando esa cifra.