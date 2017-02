Tres proyectos traerán al centro de Tarifa 700 nuevas plazas hoteleras

Ya lo dijo el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, cuando asistió a la tertulia deportiva que cada lunes celebra este diario: Tarifa necesita hoteles en el centro de la ciudad que la conviertan en un atractivo para el turismo de congresos. "Tenemos todo lo necesario para el ocio que demanda este sector, pero no tenemos capacidad hotelera para albergar a un gran número de personas. Si conseguimos disponer de las plazas suficientes, lograremos desestacionalizar el turismo", apuntó el alcalde.

Cumplir con ese objetivo tardará algún tiempo, aunque ya empiezan a darse los primeros pasos. Este próximo verano podría abrir sus puertas el primero de los establecimientos destinados a alojamientos turísticos con capacidad para 100 plazas hoteleras. Ubicado en la zona de la Marina, esta infraestructura precederá a la apertura de un segundo hotel ubicado en el área del puerto tarifeño, en la calle Alcalde Juan Núñez, donde un solar que ahora está completamente vacío albergará otro hotel con capacidad para 60 plazas hoteleras en el casco urbano tarifeño.

Metrovacesa planea un gran hotel con un auditorio con capacidad para 500 personas

Pero el verdadero salto de calidad llegará de la mano del desarrollo de la zona de Albacerrado, donde Metrovacesa está trabajando para adaptar su planeamiento a las peticiones realizadas desde el equipo de gobierno, que quiso dar un giro a los proyectos iniciales de la empresa.

Ruiz Giráldez señaló que el entendimiento entre las partes ha transcurrido de forma favorable y que en el próximo pleno podría ser incluida la aprobación provisional del nuevo expediente.

Este trámite se inició el pasado mes de octubre, cuando la corporación acordó retomar la tramitación urbanística para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), necesario para dar cobertura legal al proyecto de construcción de viviendas y un hotel promovido por Metrovacesa. El equipo de gobierno confirmó entonces que la modificación puntual del PGOU no supondría ningún cambio en el número de viviendas y plazas hoteleras proyectadas (238 viviendas y 571 plazas), y aunque al principio la promotora había planificado la construcción de un hotel de apartamentos turísticos, el actual equipo de gobierno no se mostró partidario de esta fórmula turística, señalando como lo ha hecho en reiteradas ocasiones en declaraciones públicas que el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad ha de adaptarse a las necesidades del municipio de Tarifa y no al contrario.

Ruiz Giráldez trasladó a la empresa la necesidad que tiene Tarifa de disponer de un gran hotel con capacidad para más de 500 personas en el que se incluya un auditorio para albergar reuniones de negocios o congresos.

En el modelo de viviendas, el actual equipo de gobierno apuesta por casas menos lujosas para que resulten accesibles al tarifeño medio y también a los posibles compradores de otras localidades. "Las grandes cifras del proyecto no cambian, sino el concepto. También vamos a pedir que los aprovechamientos se integren en la trama urbana. Hemos percibido un cambio de actitud en Metrovacesa ", apuntó Ruiz, quien destacó que aunque se haya reiniciado el expediente estos cambios tendrán cabida por no afectar a las grandes cifras de ocupación del suelo.

Cinco meses después de haber retomado el proyecto, éste parece estar en su fase final. Su aprobación definitiva y su posterior construcción supondrá un salto de calidad en la oferta turística que ofrecerá Tarifa.

Metrovacesa pretende levantar un hotel de alta gama, con viviendas en el entorno que sean asequibles para la población de Tarifa y del resto de municipios de la comarca.

Estos tres proyectos ya en marcha aportarían más de 700 nuevas plazas hoteleras, con lo que ello supondría para la generación de empleo y economía para el municipio.

Pero esto crecimiento debe ir paralelo al de las infraestructuras que reclama el consistorio. La más importante de ellas, el desdoble de la nacional 340. La marca Tarifa es un sello turístico de orden nacional y la imagen de las colas o los atascos que se producen cada verano para acceder al pueblo no son un buen reclamo turístico. "El turista, que recorre miles de kilómetros para llegar hasta nuestra ciudad, se encuentra con un cuello de botella 20 kilómetros antes de alcanzar su destino. Ésa no es la visión que queremos proyecto, ni de la ciudad, ni de la provincia, ni tampoco de Andalucía", manifestó el alcalde tarifeño.