Los proyectos eternos de los PGE

Lo que no está en el presupuesto no existe. Bajo esa máxima, políticos de todos los signos pelean cada año por que los proyectos de sus ciudades, comarcas o regiones aparezcan recogidos en el documento que marca las prioridades del Gobierno de turno, para que no queden en un limbo presupuestario desde el que pasar después al olvido completo. Aunque esa máxima debería llevar aparejada una acotación: lo que está en el presupuesto no tiene por qué ejecutarse. En muchas ocasiones los proyectos que aparecen en las cuentas no dan el paso del papel a la realidad y se convierten en epígrafes presupuestarios eternos, unas veces con cantidades mínimas destinadas fundamentalmente a que esas actuaciones no caigan de las cuentas y otras con montantes para obra que no llegan a emplearse nunca. Al menos, en los proyectos a los que estaban destinados.

Esa realidad se traduce en que haya infraestructuras con más de una década de solera en los documentos que rigen el uso de las arcas estatales cada año. Y no solo se trata de la centenaria reivindicación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla; proyectos como el desdoble de la carretera N-340 entre Vejer y Algeciras, el acceso Sur a la ciudad o la conexión entre Algeciras y San Roque por la A-7 suman más de diez años en la cartelera presupuestaria. Estaban en los años del boom previo a la crisis, siguieron en los ejercicios de la gran depresión y han llegado a los de la recuperación sin ver una sola excavadora. La A-7 ha desaparecido incluso de las cuentas de 2017.

El caso de la Algeciras-Bobadilla es el paradigma de los proyectos con solera presupuestaria. La línea ferroviaria aparece desde la década de los 90 en la planificación europea de transporte, que la considera clave dentro de la red de tráfico de mercancías. Incluida en la red básica de los corredores transeuropeos, cuenta con fondos de la UE para su ejecución. Pese a ello y a pesar de venir apareciendo en los presupuestos con cantidades para obra desde hace años, la línea se ha quedado atascada en el tramo entre Algeciras y Castellar de la Frontera, que está a la espera de la reanudación de las obras en breve. Mientras que eso ocurre, año tras año las cantidades presupuestadas se quedan sobre la mesa y la planificación plurianual de ADIF queda en agua de borrajas. En 2014 y 2015 la línea contó con 50 millones de euros anuales para su ejecución, pero de la primera partida sólo se ejecutaron 514.000 euros (según las previsiones del Gobierno incluidas en los presupuestos). El pasado año se reservaron 56 millones de euros para la obra, pero esta siguió paralizada. Y para 2017, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) asigna 20,2 millones de euros a la actuación, una cantidad que ha provocado la indignación del Campo de Gibraltar por lo exiguo y que además se queda lejos de los 56 millones de euros que se preveía destinar a la actuación en 2017 el año pasado. No solo eso: según el proyecto de presupuestos, ADIF reservará para la línea de tren 31,8 millones de euros en 2018, una cuantía también inferior a los 53 que se recogían para ese año en la programación plurianual de 2016.

La infraestructura, que tiene una inversión pendiente de 1.178 millones de euros, cuenta con tres tramos: Antequera-Ronda, en fase de impacto ambiental del trazado; Ronda-San Pablo de Buceite, ya ejecutado; y San Pablo Algeciras. En la actualidad hay contratadas actuaciones para la línea por 55 millones de euros. De ellos, 15,6 son para la renovación del tramo Almoraima-Algeciras, el que ha quedado paralizado al reclamar la constructora un sobrecoste. Otros 10,3 millones son para el entorno de San Roque mercancías, otros 3,52 para instalaciones de seguridad y comunicación, más de 18 millones para el bloqueo automático y otras actuaciones en el subtramo Gaucín-Algeciras y unos 6 millones de euros en la supresión de pasos a nivel.

Otro de los proyectos ya vetustos de las cuentas del Campo de Gibraltar es la construcción de la autovía entre Vejer y Algeciras. Se trata del único tramo de la autovía entre Cádiz y Barcelona que no ha sido desdoblado y está a punto de sobrepasar la mayoría de edad en las cuentas estatales, pero nunca ha logrado contar con una cuantía para iniciar las obras. De hecho, recientemente se ha adjudicado la redacción del anteproyecto para el tramo Algeciras-Tarifa, el más difícil y el más esperado para aliviar los atascos veraniegos y reducir la peligrosidad de la vía. Las cuentas para 2017 recogen sólo 100.000 euros, mientras que prevén otros 900.000 entre 2018 y 2019. Cantidades solo para ese anteproyecto, sin atisbarse una fecha en la que pudiera iniciarse la obra, de forma que probablemente la infraestructura sobrepasará los 20 años de presupuestos sin llegar a ejecutarse.

En el ranking de proyectos más antiguos de los presupuestos estatales se sitúa en tercer lugar una infraestructura que ya ha caído en el olvido (presupuestario): la variante entre Algeciras y San Roque. Los 12 kilómetros de la A-7 aparecieron en las cuentas estatales en el año 2005, cuando se consignaron dos millones de euros. Los estudios previos se plantearon en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se reformó el proyecto tras las alegaciones ecologistas al afectar a parte de Pinar del Rey y todavía hay que redactar el proyecto definitivo. Tras ir sumando cantidades ínfimas en los años siguientes, en el 2016 se quedó sin consignación y para este año desaparece el epígrafe.

Ayer, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, criticaba la ausencia de los PGE de un proyecto que "permitiría una mayor movilidad a los ciudadanos de la comarca". El regidor recordó que la N-340 "se ha convertido ya en una avenida más, con un tráfico denso e intenso. Según los estudios del propio Ministerio de Fomento es necesario contar con una nueva vía". El socialista también criticó la ausencia de los presupuestos de la segunda fase del Paseo Marítimo de Torreguadiaro y la remodelación del Cruce de El Toril.

El acceso Sur a Algeciras llega a su presupuesto número 11 sin haber visto un obrero en Los Pastores, ello a pesar de que en ocasiones se han destinado cantidades importantes a la obra. De hecho, en los dos últimos años ha sido así: se reservaron cinco millones en 2015 y otros 5,2 en 2016, pero no se inició la actuación. En la programación plurianual del presupuesto pasado se preveía destinar otros 5,1 millones a la actuación que prevé descongestionar la entrada en la ciudad por el Sur, que tendrá un coste total de 32,8 millones de euros; sin embargo, en las cuentas de 2017 solo aparece un millón de euros, mientras que para 2018 sí se prevén 8 millones. La redacción del proyecto está a punto de finalizar.

El otro acceso a la ciudad, por el Norte, es de incorporación más reciente a las cuentas estatales. Apareció por primera vez en ellas en el año 2010, con 294.470 euros y ocho años después se queda con un millón de euros para 2017, la misma cuantía que en 2016 a pesar de que en los presupuestos del pasado año ya se preveía una cantidad para obras en este. El documento entregado el martes al Congreso de los Diputados vuelve a postergar el inicio de las obras: plantea para 2018 y 2019 ocho millones de euros anuales para la entrada a Algeciras. Aunque a juzgar por el estado de la tramitación, las obras tardarán todavía más: el Ministerio de Fomento acaba de aprobar el expediente de información oficial y pública del proyecto de trazado de la remodelación del acceso norte de Algeciras.