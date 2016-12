"Nuestro proyecto de gobierno está basado en la participación"

Veinticuatro horas después de ser nombrado alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez atiende al teléfono entre reuniones y llamadas. Su primera jornada como regidor la ha pasado hablando con los responsables de los distintos departamentos municipales para abordar una reestructuración del Ayuntamiento. El objetivo más inmediato, remarca, es hacerlo "dinámico y ágil".

-Uno de sus primeros problemas es la falta de interventor en el Ayuntamiento. ¿Lo han encontrado ya?

-Tenemos ya uno que vendrá uno o dos días a la semana para solventar los problemas de pago de nóminas y proveedores. Vendrá de otro pueblo a acumular trabajo mientras se resuelve el concurso para cubrir la plaza.

-¿Qué otras medidas inmediatas quieren tomar en el Consistorio?

-Lo primero es reestructurar el Ayuntamiento, algo prioritario para que el ciudadano se sienta realmente atendido y que la gestión sea lo más ágil posible. Después pondremos en marcha los mecanismos de participación ciudadana, consejos y otros, para que la gente participe en la gestión y a partir de ahí podamos desarrollar nuestro proyecto, que está basado precisamente en esa participación.

-También tendrán que poner en marcha el presupuesto de 2017.

-Hay un presupuesto de 2016 aprobado, pero que tiene problemas. Seguramente ese presupuesto requerirá una nueva aprobación si no encontramos otro mecanismo. Hasta que no venga el interventor y nos explique qué opciones tenemos no podemos pensar en el presupuesto de 2017.

-¿Qué problemas han encontrado?

-Había unas partidas aprobadas y el gasto es el doble de lo que se ha presupuestado. En concreto, las partidas de festejos.

-Una de las primeras medidas que toman muchos gobiernos entrantes es realizar una auditoría. ¿Será su caso?

-En principio no nos la hemos planteado. Hemos hecho un arqueo de caja para saber la situación económica del ayuntamiento, pero no hemos considerado necesaria la auditoría. Conforme vayamos andando y se incorpore el interventor si vemos que puede haber algún tipo de irregularidad ya veremos la posibilidad de hacer una auditoría o cualquier otro tipo de actuación.

-Uno de los argumentos en los que basaron su moción de censura fue en las irregularidades detectadas en casos como la adjudicación de las carpas de Navidad o de un local. ¿Se plantean denunciarlas?

-En un principio corregirlas, aunque por ejemplo la adjudicación de las carpas ya es algo pasado. Pero no nos hemos planteado por ahora ningún tipo de actuación judicial respecto a nada. En cuanto a los locales, en el momento en que pasen las fiestas veremos las medidas oportunas para solucionar el asunto.

-Prometen reforzar los servicios sociales, ¿de dónde saldrá el presupuesto?

-Muchas veces cuando se dice reforzar los servicios sociales no se trata sólo de una cuestión económica, sino también en cuanto al trabajo que realizan. Los servicios sociales no son solo dar un cheque al ciudadano, sino la atención que tiene que recibir. En ese sentido vamos a reforzar y de cara al presupuesto que venga las partidas se aumentarán en esta área que entendemos que es la más sensible.

-También se proponen recuperar el servicio de aguas y recogida de residuos. ¿Tiene Jimena una masa crítica suficiente para hacerse cargo de él?

-Siempre hemos promulgado la recuperación del servicio. Nosotros lo que vamos a iniciar es un estudio que nos diga si es factible o no recuperarlo. ¿Qué ocurre?, que también dependemos mucho de la situación, la deuda que tienen tanto Arcgisa como la Mancomunidad contraída y de la que los ayuntamientos son responsables subsidiarios. Si cualquier ayuntamiento se sale tendría que pagar su parte de deuda. El estudio contemplará todo y a partir de ahí se tomará la decisión adecuada. No estamos de acuerdo con el funcionamiento de la empresa. Entendemos que el espíritu de la Mancomunidad está bastante viciado.

-¿Ratifica usted que no va a haber ningún cambio en la relación de los representantes de IU con el gobierno de la Mancomunidad de aquí en adelante?

-A día de hoy sigo teniendo la misma relación que cuando entré en la junta de comarca. Hay el mismo escenario que en Jimena: un gobierno que no tiene mayoría y tiene que hablar con los diferentes partidos. Lo que está claro es que siempre hemos tenido la mano tendida a todos los grupos para negociar y debatir. Y muchas veces hemos ido de la mano de otros partidos para votar, cuando se formó el gobierno de la mancomunidad con el PSOE, otras con otros. Eso no significa que haya absolutamente nada. La postura de lo que ocurrió en Jimena y lo que ocurrió en la Mancomunidad deja bastante claro que no hay nada. Hemos entrado y hoy estamos solo cuatro concejales de IU en el ayuntamiento en la gestión. No hay nada que haya dependido de la moción.

-Sin embargo en el último pleno de la Mancomunidad hubo un respaldo bastante amplio de IU a las propuestas del gobierno popular, más que en ocasiones anteriores.

-Ha habido otras propuestas que se han apoyado, igual que se ha apoyado a otros partidos. En cuanto a las enmiendas al presupuesto, el PSOE hizo dos propuestas y por una cuestión política no quiso votarlas por separado. Nosotros propusimos más dinero para el centro de información a la mujer y salió la nuestra.

-Entonces no veremos nombramientos en cargos de la Mancomunidad ligados a la moción como denuncia el PSOE.

-Yo no sé dentro del gobierno del PP qué van a nombrar ellos mismos. Desde luego cargos de IU no va a haber ninguno en la Mancomunidad ni ningún cargo del PP en el Ayuntamiento. El discurso del PSOE va a caer por su propio peso.

-Antonio Maíllo aseguraba ayer (por el lunes) mismo que los concejales de IU están "fuera de la organización" y se les abriría expediente y aplicarían sanciones.

-Es algo que vamos a respetar porque somos gente de organización, pero que no compartimos. Cuando llegue el momento tendremos que recurrirlo dentro de los mecanismos que tiene la organización. Diremos lo que tengamos que decir o veremos qué hacer. Lo que sí vamos es a respetar lo que diga la organización.

-¿Temen ser expulsados?

-No. No creo que se llegue a ese punto.

-En el pleno de la moción renunció a hacer uso de su turno de palabra. ¿Por qué?

-No hablé igual que no lo hizo el actual alcalde de Tarifa cuando la moción de censura, habló ya como alcalde.

-¿Pero en su caso por qué no lo hizo?

-Porque no queríamos entrar en un debate, abrir turnos de réplica y de alusiones que entendíamos vanos cuando ya estaba decidido que íbamos votar la moción de censura. Aparte de que estamos en desacuerdo con discursos como el del señor Solís, que usó la expresión golpe de estado, que entendemos extremadamente grave. También teníamos claro que al leerse la moción de censura nuestra posición quedaba clara y no queríamos entrar en un debate, una batalla política que no beneficiaba a nadie, iba a servir como forma de espectáculo.

-¿Ha recibido el apoyo de los vecinos en estas primeras horas como alcalde?

-Claro que sí y de colectivos y de muchas asociaciones. Nosotros no hubiésemos presentado la moción de censura si supiésemos que todo el pueblo apoyaba al equipo de gobierno. La presentamos porque había una parte importante que quería un cambio de gobierno. Está claro que cuando estás gobernando todo el mundo no estará de acuerdo, pero sí hay que tener la capacidad cuando entras a gestionar de hacerlo para todo el mundo, no solo para un sector.