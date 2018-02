La protesta del día 27 en la plaza de la Iglesia, abierta a toda la comarca

La Plataforma Social del Campo de Gibraltar, la Plataforma Por tu seguridad, por la de tod@as y el Ayuntamiento de La Línea quieren que el próximo martes, 27 de febrero, a las 19:00, en la plaza de la Iglesia, los linenses y campogibraltareños apoyen de forma masiva la concentración en demanda de una mejora de la seguridad en la zona, acompañada por un plan global que dé respuesta a las carencias sociales que padece.

El alcalde, Juan Franco, demandó ayer mayores medios en cuestiones de seguridad, como asunto mas inmediato, sin olvidar que, además, se precisa una respuesta completa por parte de las fuerzas policiales en la que se impliquen la fiscalía y la judicatura. Además pidió un plan integral que afronte la raíz del problema: bajo nivel de renta, alto desempleo, paro juvenil extremo en algunas barriadas, etc.

El alcalde precisó que la concentración del martes no tiene carácter de protesta, sino de reivindicación: "Estamos pidiendo mas medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se dé al Ayuntamiento la posibilidad de dotar a la Policía Local con más plazas e inversiones y un plan integral". El responsable de la coordinadora Alternativas y portavoz de la plataforma Por tu seguridad, por la de tod@s, Francisco Mena, corroboró que la radiografía del Campo de Gibraltar revela déficits en materia de seguridad, empleo, vivienda, formación y educación, y realizó un llamamiento a todas las administraciones "no para que se reprochen unas a otras quién hace más o hace menos" , sino para sentarse con el alcalde de La Línea y decidir qué están dispuestas a hacer para aportar soluciones: "Todo lo que no sea un plan integral sería un error", consideró Mena, quien hizo un llamamiento "a toda esa mayoría silenciosa que no sale en los medios de comunicación a nivel nacional, y en los que sí se da la imagen de unos pocos. La imagen que tiene que haber ese día es que el pueblo de la Línea y del Campo de Gibraltar está en la calle reivindicando un futuro".

El portavoz de la Plataforma Social del Campo de Gibraltar, Carlos Gavira, incidió en la gravedad del narcotráfico en la zona y en los datos alarmantes en aspectos sociales, como un paro del 40%, precariedad y exclusión social en barrios que soportan un 70% de jóvenes desempleados y 10.000 personas que recurrieron a Cáritas durante 2017, 4.000 de ellas en La Línea: "Esto alimenta el narcotráfico", manifestó Gavira, quien echó de menos por parte de los gobiernos central y autonómico hablar de planes sociales en los últimos días.