La protesta para pedir más inversión para la línea de tren será el 18 de mayo

18 de mayo. Esta es la fecha elegida para la gran manifestación, que se pretende sea cívica y unitaria, que se ha convocado para exigir al Gobierno de la nación que destine más inversiones a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Esta fue la propuesta trasladada por los secretarios comarcales de Comisiones Obreras y UGT, Manuel Triano y Ángel Serrano, a los representantes sociales, sindicales y políticos que acudieron a la reunión celebrada ayer en la sede de Comisiones para fijar la fecha de la protesta.

La reunión se cerró con la creación de una comisión técnica que será la encargada de cerrar el horario, el itinerario, el lema de la pancarta y quién será la persona encargada de leer el manifiesto final. Para esta tarea ya se han barajado los nombres de Juan José Téllez, actual director del Centro Andaluz de las Letras, y José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz, aunque aún no hay nada decidido. Los costes de la protesta, que se pretende sea multitudinaria, serán sufragados a partes iguales por las organizaciones que participen.

Los sindicatos quieren que la convocatoria se asemeje a la celebrada contra el 'Tireless'

Uno de los debates que mayor intercambio de pareceres trajo consigo fue la propuesta de un ciudadano, Pablo Zamora -promotor de una iniciativa en favor del tren en la plataforma charge.org- quien sugirió que la manifestación no esté ligada a ninguna sigla y no camine bajo ninguna bandera.

Esta fue una petición que se rechazó de plano por las parlamentarias andaluzas Rocío Arrabal y Nieto, señalando que es necesario que los partidos políticos estén presentes porque la decisión de no invertir más dinero en la Algeciras-Bobadilla es una decisión de carácter político. "No me avergüenzo de ser de Izquierda Unida y llevaré mi bandera donde haga falta", dijo Nieto. Arrabal se sumó a la opinión de la portavoz de IU señalando que fue elegida bajo las siglas del PSOE para representar a los intereses de toda la provincia y, por tanto, de la comarca. Este debate, que se presentó como colateral en la convocatoria quedó resuelto cuando los organizadores señalaron que la cabecera de la protesta será ciudadana, que en la pancarta de inicio no habrá ninguna sigla, pero que durante la movilización ciudadana cada uno de los participantes será libre de ir con la bandera, el lema o la pancarta que desee.

Ángel Serrano, coordinador comarcal de UGT, fue quien puso mayor énfasis en la necesidad de que toda la sociedad del Campo de Gibraltar tome conciencia de que "estamos solos". "Si queremos tren, vayamos a por ello. Pero vayamos todos y de una vez. Si no metemos a 10.000 personas en la calle no vamos a conseguir nada. Y si no somos capaces de hacer eso, no lo hagamos",dijo. Serrano señaló que la falta de unidad solo servirá para dar armas a quienes tienen olvidada a la comarca. "Esto no puede ser una algarabía, como ya están diciendo por ahí. Esto debe ser una gran movilización. Hay que creérselo, porque esto ya ha pasado, y no ha pasado nada", añadió el secretario comarcal.

Las convocantes manifestaron que la protesta del 18 de mayo no es incompatible con todas aquellas acciones que otras organizaciones, sea del corte que sean, quieran llevar a cabo para reclamar más inversiones para la línea ferroviaria. El sindicato CGT y Podemos ya han convocado una marcha a pie que recorrerá el trazado del tren entre Algeciras y Los Barrios el 13 de mayo.

Representantes sindicales de los estibadores allí presentes comunicaron a los asistentes que el colectivo portuario, que agrupa a unas 2.000 personas, se sumará a la protesta del 18 de mayo.

Todo está preparado pues para iniciar un camino que va a exigir mucho trabajo: el de la movilización ciudadana. Los allí presentes pidieron a los ayuntamientos a que participen de la convocatoria y aprueben mociones en favor de más inversiones.

Ningún alcalde asistió a la convocatoria hecha por los sindicatos. No hubo representantes del Partido Popular y tampoco fueron portavoces de las pequeñas empresas o de la gran industria. Acudieron las parlamentarias Inmaculada Nieto (IU) y Rocío Arrabal (PSOE), el diputado socialista Salvador de la Encina, el presidente del Puerto de Algeciras, Manuel Morón, los concejales de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) e Izquierda Unida, además de Fran Fernández, miembro del grupo municipal socialista en el consistorio algecireño. También estuvieron representados la CGT, los estibadores, la federación vecinal Fapacsa, Derechos Humanos, además de miembros de los sindicatos y partidos presentes.

Algunos dirigentes socialistas excusaron su presencia por encontrarse en el acto celebrado en Jerez por Susana Díaz, presidenta andaluza y candidata a la secretaría general del PSOE.