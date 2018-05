La juez manda a prisión al piloto que arrolló a Manuel por homicidio doloso

El piloto de la lancha que acabó con la vida del pequeño Manuel Mancilla el pasado lunes entró ayer en prisión preventiva por un homicidio doloso. Ese es el delito que le imputó la juez de instrucción después de su declaración y la de varios testigos, en la que según fuentes de la acusación quedó patente la temeridad de su comportamiento, que llevó a la muerte del niño cuando navegaba con su padre cerca de la playa de Getares.

El siniestro ocurrió en la tarde del lunes, cuando la embarcación de ambos estaba fondeada cerca de la playa. El detenido, P. B., pilotaba una semirrígida de forma temeraria en el entorno, algo que le fue reprochado por el padre de Manuel. En una de esas maniobras perdió el control de la nave e impactó contra la lancha que ocupaban padre e hijo, arrollando al pequeño.

Las declaraciones de los testigos apoyan la temeridad del detenido, según la acusación

El detenido fue llevado ayer ante la juez de instrucción y se acogió a su derecho a no declarar. Pero pese a ello, de forma previa pidió perdón, expresando su arrepentimiento por lo ocurrido.

Sí declararon los testigos llamados por la juez: el copiloto de la lancha, que quedó en libertad sin cargos después de que la Policía comprobase que no había tenido participación en los hechos (incluso quitó las llaves de la nave al piloto para que no huyera); otra persona que iba en la embarcación en la que viajaban Manuel y su padre y un hombre que se encontraba en la playa muy cerca de la barca. También estaba llamado a declarar el padre del pequeño, pero no pudo acudir por el mal estado psicológico en el que se encuentra después de lo ocurrido.

De los tres testimonios, asegura la defensa, se extrae una misma conclusión: hubo una conducción temeraria por parte del imputado que llevó a la muerte de Manuel. Todos coincidieron en las maniobras extrañas realizadas por el piloto en una lancha que había sido recogida una hora antes del depósito del Servicio Marítimo, tras ser investigada como posible embarcación de apoyo logístico al narcotráfico.

Ante los hechos descritos cabrían dos posibles imputaciones: un homicidio imprudente (de 1 a 4 años de prisión) o un homicidio doloso (de 10 a 15 años, en el rango superior por tratarse de un menor). Pero la juez ha optado por el segundo, algo que también estaba valorando la acusación particular. Según explica el abogado de la familia Mancilla, Antonio Barba, "podría entenderse que ha habido un dolo eventual, ya que el piloto ha actuado con una absoluta temeridad y desprecio por la vida".

El caso pasará ahora al juzgado de Instrucción número 4, que estaba de guardia en el momento de los hechos.