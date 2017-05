El pleno pide que se retome la unión de los polígonos con Guadarranque

El pleno de Los Barrios aprobó ayer por unanimidad volver a solicitar la construcción del puente que uniría los polígonos industriales de Los Barrios y Guadarranque. Este es un proyecto del que se habló por primera vez hace siete años, pero que no ha sido ejecutado hasta el momento.

Todos los miembros del pleno coincidieron en la necesidad de disponer de esta infraestructura porque traería más desarrollo empresarial a los municipios circundantes, además de aligerar el intenso tráfico de vehículos que soporta la autovía A-7. La propuesta llegó de la mano del portavoz del grupo municipal del PP, David Gil, quien solicitó el apoyo de sus compañeros en el pleno para instar a la Diputación Provincial de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento que retomen el proyecto.

El PP pidió inversión para las guarderías y LBSSP más servicios municipalizados

Miguel Alconchel, portavoz del grupo municipal andalucista, informó que esta iniciativa fue anunciada por la ex consejera de Obras Públicas Rosa Aguilar y que estuvo en exposición pública sin que recibiera alegaciones. Los diferentes portavoces señalaron la oportunidad que representa, ahora que se habla de reclamar infraestructuras, volver a pedir la construcción de este puente. Alconchel señaló que quizás los fondos europeos procedentes de la Inversión Territorial Integrada (ITI) puedan representar una oportunidad para la obra, y que el protocolo para su ejecución fue firmado únicamente por la Diputación y la Junta de Andalucía.

El pleno del mes de mayo, que se celebró en la atensala de la feria de 2017, debatió otros asuntos como la propueta de municipalizar los servicios públicos, procedente de Los Barrios Sí Se Puede (LBSSP), pero que no obtuvo el apoyo mayoritario del pleno.

David Gil también trasladó a la sesión de este mes el decreto para renovar el convenio de la educación infantil de 0 a 3 años, para el que reclamó más inversiones de la Junta de Andalucía. Salvador Puerto, portavoz del PSOE, criticó al dirigente popular que use los plenos para crear alarma social y traer asuntos que solo tienen como objetivo conseguir una victoria política. "Para usted todo está bien, señor Puerto, todo lo que tenga que ver con la Junta de Andalucía está bien", recriminó Gil al socialista.

Finalmente, la propuesta fue aprobada pero no con los votos de la bancada socialista, cuyo portavoz reiteró no tener ningún problema en aprobar aquellos asuntos que supongan una mejora de la vida de los vecinos. "Lo que no vamos a hacer es participar en la campaña de asusta ciudadanos que hace su partido, señor Gil", apuntó Puerto.

El orden del día trajo otros asuntos a debate como la declaración de bien de interés cultural de las monterías y las rehalas, puesta sobre la mesa por el equipo de gobierno y que recibió el voto unánime del pleno.

Los miembros de la corporación conocieron el listado de instalaciones municipales que han sido declaradas de carácter esencial con el ánimo de garantizar su suministro. El listado llegó por la vía de urgencia a la sesión y aunque fue aprobado, deberá ser mejorado y ampliado para incluir algunos edificios que, en opinión del PSOE, deberían estar metidos. El acuerdo pactado entre los grupos fue aprobar este primer inventario y traer de nuevo, en forma de añadido, las instalaciones de propiedad municipal que no están enumeradas.