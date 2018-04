Los pescadores tarifeños alertan de la falta de voraz y la masiva presencia de atún rojo

Los pescadores de Tarifa trasladaron el pasado martes al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, su difícil situación debido a la falta de pesca de voraces, desplazados por la masiva presencia del atún rojo, especie que según afirman se ha hecho dueña de las aguas del Estrecho de Gibraltar.

La Cofradía de Pescadores de Tarifa recordó a Otero que ya ha mantenido varias reuniones con distintas administraciones, pero que la falta de soluciones se palpa con la escasez manifiesta de voraces con la talla reglamentaria.

La captura de los voraces es compartida con las demás flotas que operan en el Estrecho y los pescadores tarifeños lamentan que no pueden pescar atún rojo, cuya presencia es "masiva" durante todo el año, porque no tienen cuota suficiente. "Las promesas de futuro no dan solución al problema que estamos viviendo al no poder pescar mientras tenemos que afrontar los gastos del mantenimiento de barcos y la imposibilidad de dar cobertura social a los marineros", avisan los pescadores.

La asamblea se desarrolló de manera cordial, pero con la desesperación en las caras, ante lo que Basilio Otero manifestó "su optimismo por encontrar pronto solución, porque las administraciones ante las razones de peso que se ponen sobre la mesa, confía que respondan con esas mismas soluciones de peso que se necesitan".

El sector hizo saber a su representante estatal que no es caprichoso lanzar este grito de SOS, "que desoyen quienes tienen que ofrecer alguna posible solución urgente para poder comer mañana". Los pescadores confían en la mediación de Otero para ser atendidos y busquen conjuntamente esas soluciones. "Queremos pescar. Hay pescado para pescar. Necesitamos que nos den esa posibilidad. Queremos soluciones", afirman los afectados.

Antes de la reunión que mantuvieron en Tarifa, el presidente de la federación nacional y el secretario de la federación de Cádiz, junto con el patrón mayor y otros representantes, fueron recibidos por el alcalde, Francisco Ruiz, quien manifestó "la voluntad de ir donde sea necesario para dar solución a un problema social que existe en su ciudad y que requiere de una solución urgente".