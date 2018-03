"Hay personas difíciles de reinsertar en la sociedad"

-¿es partidario del endurecimiento de las penas?

-Hay casos y casos. La pena por blanqueo de capitales no es muy alta. Si no recuerdo mal, es de uno a tres años, agravado en algunos casos por casos relacionados con delito por tráfico de drogas, pero no mucho más. Sería partidario de un endurecimiento de las penas en esos casos, ahora bien, por tráfico de drogas tenemos la población reclusa más grande toda Europa.

-¿Y de la prisión permanente revisable?

-No estoy en contra de ella. Como su propio nombre indica, siempre va a ser revisable. Aunque hay un principio constitucional sobre el carácter de reinserción de las penas de prisión, hay personas difícilmente reinsertables en la sociedad. Ya se ha podido comprobar con una serie de delitos especialmente graves y es injusto que alguien pague en carne propia, en la de un familiar o un ser querido la comisión de un delito a manos de quien no debería estar en la calle. Hasta ahora, la prisión permanente revisable solo se ha aplicado una vez, a una persona que degolló con una sierra eléctrica a sus dos hijas... ¡Uf! ¿Puede ser reinsertable? Puede que sí, pero se me antoja complicado. Lo mismo ocurre con los condenados por delitos contra la libertad sexual.

-¿Deben reducirse la cantidades que están permitidas pagar con dinero en efectivo?

-Lo que es importante es recuperar el dinero ganado con actividades delictivas, que no deja de ser dinero que se ha robado a los ciudadanos.

-¿Cómo hacerlo?

-La responsabilidad civil debe asumirla la persona condenada, ya sea física o jurídica. Eso se puede hacer mediante el embargo de bienes, extensible a todos aquellos que se hayan beneficiado del delito. A veces el embargo del dinero es un método más coercitivo que la prisión.