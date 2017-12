Muchas familias optan por regalar un perro a sus hijos. Pero si la cosa no sale como esperaban a los pocos meses abandonan a su mascota o la llevan a una protectora de animales. Para evitar estos abandonos cada año las protectoras realizan campañas para evitar esta conducta bajo un lema muy escuchado. Un perro no es un juguete. Pero aun así se suelen dar muchos casos, y si no lo creen, pásense por una perrera o por una protectora.

Esta misma semana la protectora de Algeciras ha tenido que dejar de aceptar más animales porque no da abasto. Son dos voluntarias para alimentar y limpiar unos 400 perros. En las instalaciones de Prodean y Animal in need, en La Línea, hay en torno a 550 animales. En este caso hay muchas entradas, pero también salidas, porque al mes se adoptan unos 100 perros en Holanda y Alemania, donde no hay tasa de abandono y donde no existen perreras ni protectoras. Peter Koekebakker, de Prodean y Animal in need, explica que en un solo día han llegado a recoger hasta 22 perros abandonados. "Hay de todo. Perros adultos y cachorros, y gente que se va de vacaciones y deja los perros en la protectora".

Este año terminará con unos 1.200 perros que han salido en adopción a tierras holandesas y alemanas. En la zona también se han adoptado algunos, pero las condiciones son rigurosas para evitar nuevos abandonos. "Exigimos un contrato fuerte, hacemos un seguimiento antes y después porque ha venido gente mentirosa, que dice que el perro es para estar con la familia en una casa y después te los encuentras en un huerto, amarrado a una cadena, y llenos de chinchorros y pulgas", lamenta el vicepresidente de Prodean.

Entre los casos concretos de abandono llaman la atención algunos. Hay un caso de un mastín de siete meses, cuyo propietario lo llevó a la protectora para cambiarlo por otro porque en casa causó algún destrozo. "Este tipo de perros necesitan paseos para liberar la energía. Es impensable que alguien que está abandonando un perro quiera cambiarlo por otro. Este tipo de personas son los que luego van a comprar un perro, no lo van a educar y luego lo abandonan". También es frecuente el rescate de cajas de cachorros de los bidones de basura o que directamente los tiren en una bolsa por encima de la cancela de las instalaciones de la protectora.

Si se tiene claro que un perro no va a suponer un problema la mejor opción es siempre adoptar. En las protectoras hay perros de todo tipo, cachorros y adultos, cruces, mestizos y de raza. Y además se evitan problemas. Suelen entregarse castrados, con chip, vacunados y con la documentación.

Esta garantía no se da a veces cuando se compra debido a la procedencia de los cachorros. "Sueñen venir de Eslovaquia y Polonia. Los retiran muy jóvenes de sus madres porque los quieren vender lo más pronto posible para no gastar dinero en comida. Vienen sin papeles ni vacunas, o con una vacuna como mucho. Los pasaportes y papeles suelen estar falsificados, o vienen directamente sin nada, en una furgoneta con 80 animales que no pasa controles al no haber fronteras. Muchas veces en el camino se mueren algunos, pero al ser de raza recuperan el dinero. Es un negocio negro, sucio", explica Peter Koekebakker.

Para ilustrar estas prácticas, sirva otro caso real. Un hombre compró un caniche toy para regalar a su hija. Unos días después fue ingresado en una clínica veterinaria y murió a los pocos días. Durante el viaje estaba incubando parvo (un virus que afecta al sistema digestivo) y presentó los síntomas una vez que fue adquirido por la familia. "Son historias frecuentes", indica el representante de Prodean.

Koekebakker lamenta que en el Campo de Gibraltar hay seis tiendas que venden perros en escaparates. "Siguen vendiendo american stanford o pit bull, tipos de razas que suelen usarse en peleas si no caen en buenas manos.