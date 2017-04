La pelea política PSOE-PP evita una imagen de unidad en favor del tren

No pudo ser. La primera oportunidad que se presentó para dar una imagen de unidad, no salió. El Consejo Económico y Social (CES) del Campo de Gibraltar no fue capaz de sacar un documento que obtuviera la unanimidad de todos sus componentes en torno a la reclamación de más inversiones para la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

El documento con el que se inició el debate, trasladado a la reunión por los sindicatos, incluía tres premisas principales. Una consignación presupuestaria de 250 millones de euros para este año, el compromiso de acabar la obra en 2020 y la realización de un seguimiento y control de la inversión y los proyectos.

Ruiz Boix insistió en que el Partido Popular continúa con el maltrato y el olvido

El Partido Popular se mostró contrario a fijar una cantidad por entender que no era coherente al no existir proyectos para los que destinar los 250 millones. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, mantuvo que todos los componentes del CES, incluidos los sindicatos, estuvieron dispuestos a no añadir ninguna cifra pero que el PSOE, encabezado por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, estaba interesado en dejar fuera del consenso a los populares y presionó para que finalmente fuera incluida. Esto provocó la abstención de los dos únicos miembros del PP presentes en el CES y con derecho a voto: Luis Ángel Fernández y José Ignacio Landaluce.

"Era muy importante dar una imagen de unidad. Todo la comarca reclamando una infraestructura básica que llevamos persiguiendo muchos años. Pero es impensable que en seis meses se pueda invertir esa cantidad. Estábamos dispuestos a pedir la línea ferroviaria en un tiempo sensato, con un control de su seguimiento y una fecha, el 2020, como ya había dicho el Gobierno. Los sindicatos dijeron que sí, pero Ruiz Boix se negó y los sindicatos decidieron votar la propuesta que habían traído inicialmente para que nadie se apropiase de ella", declaró Landaluce.

El alcalde calificó de irresponsable la actitud del socialista, más interesado -según dijo Landaluce- en defender sus siglas que al Campo de Gibraltar. "Ha sido un comportamiento claramente sectario. Ha quedado demostrado que para algunos esto es una protesta social, para otros una reclamación y hay quienes solo lo están utilizando como un arma arrojadiza contra el Partido Popular", declaró el alcalde algecireño, quien señaló que ambos partidos, PSOE y PP, tienen responsabilidad sobre esta infraestructura. "Aquí cada palo tiene que aguantar su vela", dijo.

Luis Ángel Fernández, presidente de la Mancomunidad de Municipios, declaró haber salido del CES con un mal sabor de boca. "Creo que existe un total acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales en que la cantidad asignada para este año es insuficiente, pero en política hay que actuar con seriedad. Todos sabemos que hay que hacer la línea ferroviaria cuanto antes, que hay que impulsarla, que las obras deben empezar ya, pero el debate se ha centrado en poner una cantidad que se convierte en un brindis al sol. No hay proyectos como para adjudicar 250 millones en obras. Lo importante era sacar la unanimidad y no una cifra. Eso de engañar a la gente no va con nosotros. Pedir imposibles no es racional en términos políticos. Ha quedado muy claro que de lo que se trataba era de descolgar al PP a pesar de que el PSOE difícilmente puede dar lecciones en infraestructuras", señaló Luis Ángel Fernández.

Ruiz Boix resaltó sin embargo que la gran mayoría de los agentes económicos, sociales y administraciones presentes en el CES votaron a favor de la propuesta y que únicamente Landaluce y Fernández se quedaron fuera del consenso y decidieron no secundar el manifiesto, el mismo documento que se llevará a la movilización prevista.

"Hay empresarios, sindicatos e instituciones que han antepuesto los intereses de los ciudadanos. No es el caso del Parido Popular, que continua en el maltrato y el continuo olvido a la hora de repartir el presupuesto. La sociedad defiende los intereses de la comarca, y por eso va a ver una movilización ciudadana secundada por los agentes sociales y económicos", afirmó Ruiz Boix.